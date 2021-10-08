Как наладить режим дня и всегда просыпаться в хорошем настроении: правило "10-3-2-1-0"

Правило "10–3–2–1–0" / УНИАН

Любой человек знает, что продуктивность дня во многом зависит именно от утреннего настроя. Если вы хорошо выспались, встали утром с прекрасным самочувствием и уверенностью в достижении цели, то весь день у вас пройдёт "как по маслу".

Существует множество методик, созданных для того, чтобы обеспечить себе правильный ночной отдых и лёгкий приятный подъём. Наиболее популярной является формула "10–3–2–1–0", а придумал её тренер по фитнесу Крейг Баллантайн. В чем её секрет – давайте разбираться.

Правило "10-3-2-1-0": что означают эти цифры

За 10 часов до сна: больше никакого кофеина.

больше никакого кофеина. За 3 часа до сна: больше никакой пищи и алкоголя.

больше никакой пищи и алкоголя. За 2 часа до сна: больше никакой работы

больше никакой работы За 1 час до сна: больше никаких экранов

больше никаких экранов 0: утром ни за что не откладывать будильник.

Как это помогает

Не откладывайте будильник / ua.depositphotos.com

Идея в том, чтобы составить новый график дня. Он будет повышать вашу производительность вследствие быстрого засыпания. Вы начнете лучше высыпаться благодаря отказу от стресса и пищи перед сном и соответственно будете просыпаться значительно бодрее.

Если придерживаться этой схемы, утром вы не захотите откладывать звонок будильника, а ночью не будете крутиться от недостатка сна.

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