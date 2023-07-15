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Деньги потекут рекой: что нужно положить в новый кошелек для привлечения удачи

Алексей Тесля
15 июля 2023, 05:50
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Что можно положить в кошелек для привлечения денег - важные советы.
Деньги, кошелек
Что можно положить в кошелек кроме денег / УНИАН

Покупку нового кошелька издавна окутывали различные суеверия. Это и не удивительно, ведь кошелек всегда связывали с богатством и удачей, поэтому к его появлению было приковано особое внимание.

Если верить народным приметам, есть сразу несколько ответов на вопрос о том, что положить в новый кошелек, чтобы водились деньги. При этом многие утверждают, что такие ритуалы действительно работают и приносят достаток.

Что нужно положить в кошелек для привлечения денег

Деревья и растения считаются символом основания для стабильности и благосостояния. Неудивительно, что они используются для привлечения богатства. Есть несколько советов, что можно положить в новый кошелек:

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  • кусочек свежей древесной веточки;
  • сорванный листик с дерева или с куста (желательно мяты);
  • небольшой фрагмент древесной коры;
  • несколько капель эфирного масла нанести на подкладку.

Какого цвета кошелек притягивает деньги

Несмотря на обилие цветов при выборе кошелька рекомендуют остановить свой выбор на нескольких вариантах. Наиболее распространенным считается черный цвет и тут нет секрета. Помимо практичности кошелек черного цвета становится магнитом для денег. Кроме того, еще одним сильным цветом кошелька, притягивающего финансы, считает красный.

Когда лучше покупать кошелек для привлечения денег

Давно замечено, что если новый кошелек купить в определенный день, то можно привлечь в дом финансовое благополучие и наоборот, в определенные дни совершать такие покупки категорически не рекомендуется.

Лучшие дни для покупки нового кошелька:

  • среда (лучше покупать новый кошелек в первой половине дня);
  • четверг (если он находится под управлением Юпитера);
  • предпраздничные дни.

В какие дни лучше отказаться от покупки нового кошелька:

  • вторник (покупка кошелька в этот день не сулит ничего хорошего);
  • сатанинские лунные сутки (они приходятся на 9 и 23 лунные сутки).

Что нельзя класть в кошелек

Несмотря на то, что кошелек – это удобное и безопасное место для хранения различных мелочей, не все предметы можно туда положить из-за риска негативных последствий.

Что не рекомендуют носить в кошельке, чтобы не отпугнуть удачу:

  • квитанции и чеки (невероятно, но они могут буквально вытягивать деньги из кошелька);
  • распечатки банкнот или сувенирные купюры;
  • фармакологические средства (таблетки и прочие лекарства);
  • важные документы и личные записки.

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