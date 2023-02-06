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Как выбрасывать старые кошельки, чтобы вместе с ними не ушли деньги

6 февраля 2023, 09:35
Судьба старого кошелька будет зависеть от того, свидетелем какой финансовой ситуации в вашей жизни он был.
Кошелек
Как хранить старый кошелек и нужно ли это делать / Фото pixabay.com

Эзотерики говорят, что менять старый кошелек на новый нужно каждый год. Но в реальности мы это делаем гораздо реже. Чаще всего это происходит лишь тогда, когда старый бумажник приобрел весьма потрепанный вид. Те же эксперты по тонким планам утверждают, что существуют определенные правила, как правильно заменить старый кошелек на новый.

Что делать со старым кошельком по фен-шуй

Судьба старого кошелька будет зависеть от того, свидетелем какой финансовой ситуации в вашей жизни он был. Если он пережил период безденежья и неудач, то лучше всего его утилизировать. Если, наоборот, кошелек частенько бывал полон крупных сумм денег, то он может помочь и подпитать своей энергетикой новый купленный бумажник.

Как выбрасывать старые кошельки

Старый кошелек нельзя просто так выбросить в мусорное ведро. Это может накликать на вас финансовые проблемы. Чтобы не потерять денежную удачу, старый кошелек нужно закопать в землю или сжечь.

Перед тем как предать бумажник земле или огню, из него нужно достать все деньги и потратить их до последней копейки, например, на подарки друзьям или на пожертвования. Себе ничего нельзя покупать на эти деньги. Также купюры нельзя перекладывать в новый кошелек.

Далее пустой кошелек нужно обернуть черной тканью и сказать: "Тебе спасибо за то, что верно служил. А нужда и бедность теперь со мной попрощаются".

После этого кошелек можно закопать в землю подальше от дома или же сжечь в открытом огне, например, в камине. Уничтожая старый кошелек, который не принес благополучия, обязательно думайте о том, что вместе с ним вы закапываете в землю или сжигаете все свои неудачи. После ритуала уходите, не оборачиваясь.

Можно ли хранить старые кошельки

Если старый бумажник помогал достигать финансового благополучия, от него избавляться не стоит, а, наоборот, лучше использовать для привлечения финансов.

Для этого поместите кошелек в восточной стороне дома, спрятав от чужих глаз. В бумажник нужно положить крупную купюру. Каждый месяц по мере накопления средств ее нужно менять на купюру большего достоинства. Проводите ритуал только в хорошем настроении. Через год вы увидите, что ваш достаток возрос.

Кстати, из старого прибыльного кошелька нужно переложить в новый все, что в нем находилось: деньги, старые билеты, записки, квитанции.

Можно ли отдавать старый кошелек

Денежная энергия кошелька достаточно сильна, поэтому старый кошелек не стоит дарить кому-либо или отдавать детям в качестве игрушки.

Вместе с кошельком вы рискуете отдать и позитивную энергетику, обрекая тем самым себя на неудачи.

Обряд для привлечения денег в новый кошелек

Кошелек будет максимально притягивать деньги, если в каждом его отделении будет хотя бы одна монетка или купюра. Крупные купюры рекомендуется размещать в среднем отделении кошелька, а мелкие – по краям.

Если из старого "счастливого" кошелька все деньги переехали в новый, нужно добавить к ним еще одну купюру любого достоинства. Желательно, чтобы она была получена от родного человека.

После этого кошелек нужно открыть и провести им трижды по часовой стрелке над огнем свечи. Свеча обязательно должна быть новой, а зажигать её можно только спичками.

После этого кошелек нужно закрыть и положить на чистую тарелку на всю ночь. А утром можно им пользоваться, как обычно. Тарелку после ритуала тщательно вымыть.

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