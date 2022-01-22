Деньги льются рекой:  названы знаки, которые притягивают деньги магнитом

Гороскоп на 2022 год - топ-5 знаков которые умеют распоряжаться деньгами / depositphotos.com/

Отношения с финансами у пяти представителей зодиакального круга складываются как нельзя лучше. Они умеют зарабатывать и грамотно распоряжаться бюджетом, приумножая капиталы.

О том, какие знаки совсем не умеют экономить и спускают все до копейки, читайте в нашем материале: Деньги на ветер: названы самые большие транжиры гороскопа.

Астрологи назвали пять самых расчетливых и знаков зодиака, которые могут похвастаться финансовой стабильностью. У них распланирована каждая копейка, есть "подушка безопасности", а их умению привлекать в жизнь деньги вызывает чувство зависти у многих.

Телец

Трудолюбивые и целеустремленные Тельцы не привыкли пасовать перед трудностями и всегда хватаются за каждую возможность, которая сулит перспективы неплохого заработка. Финансовая сфера жизни важная для них и они всеми силами стремятся обеспечить себе комфортное существование. Заработанные деньги Тельцы не будут тратить направо и налево, они рационально подходят к вопросам планирования бюджета и быть "на мели" - это совершенно не их история.

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Рак

Представители знака стихии воды довольно бережливые и предусмотрительны в отношении финансов. Это денежный знак, которые не преследует цель накопить несметные богатства для роскошной жизни. Они смотрят в будущее и всегда стараются отложить средства, которые помогут пережить тяжелые времена. Однако такая бережливость – это палка о двух концах, иногда увлекшись накоплением, Раки могут стать настоящими скупердяями.

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Дева

Отношение к деньгам у Дев довольно прагматичное. Об этом свидетельствует и то, что среди Дев – наибольшее количество миллионеров. Рациональные до мозга костей представители знака знают цену каждой заработанной копейке и смотрят на мир довольно расчетливо, привык полагаться на собственные силы. Они не привыкли разбрасываться деньгами, даже при солидных накоплениях будут тратить экономно. Однако Дев нельзя назвать скрягами, в трудной ситуации на них всегда можно рассчитывать.

Скорпион

Скорпионы не привыкли пасти задних и отсиживаться, ожидая подарков судьбы. Они берут ситуацию под свой контроль и добиваются желаемого. Они ценят ту свободу, которую может обеспечить стабильное финансовое положение и не прочь побаловать себя предметами роскоши. Поставив себе цель разбогатеть – они обязательно воплотят ее в реальность.

Козерог

Практичные и рассудительные Козероги никогда не будут сорить деньгами. Наоборот, ради достижения своей желаемой цели они могут годами жить в режиме жесткой экономии, чтобы воплотить свою мечту. Нередко у таких людей за плечами внушительный капитал. Необдуманные траты и импульсивные покупки – это не про них. Даже обеспеченные представители земного знака не будут потакать мимолетным прихотям.

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