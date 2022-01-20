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Деньги на ветер: названы самые большие транжиры гороскопа

20 января 2022, 20:37

Топ -5 знаков для кого экономия и накопления - миссия невыполнима.

гороскоп 2022
Финансовый гороскоп на 2022 год - топ-5 транжир гороскопа / depositphotos.com/

Есть среди знаков зодиака люди, которые совершенно не умеют распоряжаться финансами. Жить на тысячу до зарплаты или бесконечные кредитные истории – это точно о них.

Финансовый гороскоп на 2022 год расскажет, кому из знаков будет сопутствовать невероятная денежная удача, а кому придется приложить немало усилий, чтобы обеспечить материальную стабильность.

Астрологи выделяют пять представителей зодиакального круга, которые не умеют вести счет деньгам и могут потратить все до копейки. Они настоящие транжиры!

Лев

Темпераментные импульсивные Львы могут контролировать траты и распоряжаться бюджетом. Но когда дело доходит до подарков, эти покупки могут изрядно потрясти копилку огненных. Львы не привыкли покупать в подарок мелкие безделушки и ширпотреб. Они подходят к этому вопросу основательно и тратят на презенты большие суммы.

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Весы

Воздушные Весы иногда слишком сильно зависят от мнения окружающих. Это может побуждать их к широким жестам, которые несопоставимы с их финансовым положением. Такое положение вещей часто оставляет представителей знака на мели. Однако осознание того, что они могут быть полезными и помочь людям, облегчает трудные времена жесткой экономии.

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Стрелец

Стрельцов никак нельзя назвать самым ленивым знаком зодиака. Их трудолюбие и целеустремленность помогает добиваться высоких результатов и хорошего заработка. Их проблема в том, что они совершенно не владеют мастерством накопления. Деньги Стрельцов чаще всего уходят на развлечения. Они не привыкли себе отказывать в жизненных удовольствиях.

Водолей

Отношения Водолеев с деньгами довольно сложные. Копить и откладывать представители знака стихии воздуха могут, однако до поры до времени. Потом им может подвернуться новомодный гаждет и они легко могут расстаться с большой суммой. Банковские счета и финансовая подушка – определенно не про Водолеев.

Рыбы

Чувствительные Рыбы могут не раздумывая поделится последним с человеком, который нуждается. Даже если речь идет о последних деньгах. Эмпатичные Рыбы просто не смогут пройти мимо проблем других, даже порой ценой собственных интересов. Потребности других могут занимать их больше собственных.

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