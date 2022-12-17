Деньги будут течь рекой: каким знакам Зодиака повезёт уже в январе 2023

Астрологи утверждают, что январь 2023 года будет щедрым на финансы к некоторым знакам Зодиака и обеспечит им "денежный дождь".
Главное не сидеть на месте
Предыдущий год Весы пускали всё на самотек и надеялись, что судьба будет к ним благосклонна. Однако иногда собственные действия направляют судьбу и меняют ход жизни в лучшую сторону. Если в новом году представители этого знака приступят к действиям и будут много работать – деньги не заставят себя долго ждать.
Награда за упорство и работу
Весь 2022 год Близнецы упорно работали и могут рассчитывать на вознаграждение от вселенной уже в январе. Упорство и труд наконец-то будут вознаграждены. В жизни Близнецов, скорее всего, откроются новые горизонты, возможности и долгожданные повышения по карьерной лестнице, которые и принесут возможность зарабатывать больше.
Наконец-то отдых и деньги рекой
Большинство людей живут по принципу "как работал – так и заработал", но Козероги смогут забыть об этом принципе уже совсем скоро. Январь 2023 станет исключением, деньги будут приходить в руки Козерогов легко и часто. Однако важен один момент – заработанные деньги стоит научиться откладывать.
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