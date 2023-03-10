Денежный гороскоп на весну-2023 от Влада Росса: какие знаки зодиака разбогатеют до лета

Астролог Влад Росс назвал знаки зодиака, которые в марте-мае будут "грести деньги лопатой".

Астролог Влад Росс назвал три знака, которые до лета могут разбогатеть / Главред

Трем знакам зодиака весна 2023 года принесет финансовый успех, они найдут сферу, в которой смогут преуспеть, и деньги потекут к ним рекой. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Первый знак, который может рассчитывать на успех в денежных делах, по словам астролога, – это Овен.

"Овен станет главным счастливчиком этой весной в материальном плане. Его ждет успех в карьере. Юпитер до 16 мая будет в этом знаке зодиака, благодаря чему Овна ждет большая удача в новых проектах и делах. Все эти начинания Овна могут быть весьма успешны и прибыльны", – отметил Влад Росс.

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Хороший период в финансовом плане, по прогнозу астролога, будет также у Близнецов.

"Близнецы будут преуспевать благодаря деловым проектам. Весной у них возможны выгодные сделки, связанные с покупкой недвижимости, земельных участков. Особенно эффективно Близнецы смогут действовать в клубах по интересам и содружествах. Также их будет ждать большая удача в ІТ-технологиях", – считает Влад Росс.

Кроме того, по мнению астролога, весна-2023 станет хорошим периодом для Весов, когда они могут поправить свое финансовое положение.

"Этот успех может касаться новых зарубежных планов и проектов, изучения иностранных языков. Весов ждут важные дела с людьми издалека. Существенную пользу им принесет повышение квалификации и уровня образования. Удачным будет для Весов переход на новую работу весной, смена рода деятельности. Они могут завоевать высокое положение в обществе или получить высокую научную степень. Благоприятна для них эмиграция", – заверил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на март 2023 года для всех знаков зодиака, а также назвал счастливчиков и неудачников месяца.

Кроме того, Влад Росс составил любовный гороскоп на весну-2023 и рассказал, какие знаки зодиака обретут счастье в любви, а каким, наоборот, грозит развод и проблемы в отношениях со второй половиной.

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