Денежный дождь и предложение руки и сердца: гороскоп на март 2022 года для Львов

5 и 6 марта Львы получат прибыль или подарок / Фото ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на март 2022 года для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первые три недели месяца у Львов будет фокус на финансовой сфере.

Что принесет Львам новолуние 2 марта 2022

2 марта 2022 - новолуние в восьмом доме гороскопа. Это сектор финансов. У Львов появятся новые финансовые планы, ожидается приток денег, инвестиции, получение кредита, алиментов или наследства. В целом, придут не заработанные деньги.

"Финансы у Львов должны расти, а материальное положение будет улучшаться", - говорит гороскоп.

Некоторые Львы со 2 марта могут пойти к психологу или задуматься над зачатием ребенка. Может открыться какая-то тайна. Кроме того, есть шанс завязать новые интимные отношения.

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5 и 6 марта Львы также получат какой-то доход, прибыль или подарок. 7 марта ожидаются события в секторе отношений, любви, брака, партнёрства.

"Вы можете встретить свою пару, познакомиться с кем-то, получить предложение руки и сердца. Также это хороший период для партнёрства в бизнесе, а также для торговли, сделок купли-продажи. Можно открывать новую компанию", - рассказала астролог.

11 марта Меркурий меняет знак. Эта планета отвечает за обучение, информацию, новости, контакты, знакомства общение. Меркурий принесет Львам новости, письмо, e-mail, смс от человека или организации, связанной с вашими финансами. Возможно это будет письмо из налоговой.

18 марта 2022 года - полнолуние во втором доме доходов, ценностей и самооценки.

"Может быть вы закончите какую-то одну работу и возьмете вторую, завершите проект, за который получите деньги. Полнолуние иногда может заканчивать что-то или вносить ясность в ситуацию самооценки. Также Львы могут совершить ценную покупку или сделать вложение", - говорит гороскоп 2022.

С 21 марта в жизни Львов начнутся события, связанные с расширением кругозора, другими культурами, международными проектами. Некоторые Львы поедут путешествовать.

Придется оформлять загранпаспорта или другие документы. Возможно знакомство с иностранцами, людьми другой культуры, другой национальности. Появятся клиенты из-за границы, можно покупать недвижимость в другой стране.

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