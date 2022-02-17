Денежная удача и солидный доход: кому из знаков ожидать до конца февраля

Гороскоп на февраль 2022 - кому повезет с деньгами / depositphotos.com/

В конце февраля удача в решении финансовых вопросов может улыбнуться далеко не всем представителям зодиакального круга. Кто может заручиться невероятным везением и приумножить капитал, а кому придется хорошенько поработать, чтобы достичь стабильности.

Гороскоп на март 2022 расскажет, кому из знаков первый месяц весны приготовил щедрые подарки, а кому придется преодолевать препятствия на пути к желаемой цели.

Астрологи составили денежный гороскоп на конец февраля и рассказали, кому из знаков удастся поймать удачу за хвост, а для кого этот периорд будет полным провалом.

Овен

Финансовое положение Овнов в конце февраля будет радовать стабильностью. Вам можно немного расслабиться и почивать на лаврах профессиональных успехов. Плоды ваших трудов благоприятно отразятся на кошельке, не исключены премии или повышение зарплаты. Знакомство с влиятельными людьми поможет воплотить задуманное в жизнь.

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Телец

В конце зимы для Тельцов настало время решительных действий. Если задумывались о новой работе – отправляйте резюме и ходите на собеседования. Устраивает теперешняя – смело обращайтесь к начальству с просьой повышения оклада. В период с 20 по 25 февраля вам могут помочь люди, которые хорошо знают ваши таланты.

Близнецы

Благоприятное расположение звезд даст толчок к профессиональному развитию Близнецов. Ваше природное обаяние и общительность помогут завязать полезные знакомства. В период с 17 по 23 февраля не упустите выгодные возможности, которые могут улучшить вашу жизнь.

Рак

Ракам не стоит принимать решений на эмоциях. Особенно тех, которые касаются финансовых вопросов. Рискуете связать себя большими долгами и понести убытки. Смотрите в оба, в последние недели зимы повышается вероятность обмана и манипуляций.

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Лев

Львам не доведется сидеть без работы. Обязанностей прибавится и вам придется закатать рукава, чтобы справиться с ними. Ваши организаторские способности на высоте, а умение четко планировать вызывает уважение коллег и сотрудников. Ваши труды могут щедро окупиться, не исключена солидная прибавка или премия. А некоторые представители знака даже могут инвестировать в недвижимость.

Дева

В профессиональной деятельности Девы могут продемонстрировать свои сильные стороны. Это не останется незамеченным начальством, и вы почувствуете это на своем кошельке. Самый удачный период до 21 числа.

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Весы

Мотивация Весов станет тем самым фактором, который поможет укрепить финансовое положение. Вы нацелены достигать наилучших результатов, и можете добиться своего. Однако звезды советуют умерить траты, чтобы в марте не пришлось включать режим экономии.

Скорпион

Те, кто в поиске работы, наконец-то смогут получить выгодное предложение с отличными условиями и оплатой труда. Не исключено, что вы познакомитесь с людьми, которые внесут лепту в улучшение вашего материального положения.

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Стрелец

В конце зимы Стрельцы станут самыми настоящими везунчиками. Им улыбнется денежная удача и получится легко решить все финансовые вопросы. С 16 числа благоприятно заниматься поиском новой работы и расширением бизнеса.

Козерог

В этом периоде у Козерогов не получится "прыгнуть выше головы" и достичь нереальных профессиональных успехов. Радует одно, ваша финансовая бережливость обеспечивает стабильность. С 20 числе вы сконцентрируетесь на первоочередных задачах, и усердно будете выполнять свою работу.

Водолей

Финансовую удачу Водолей смогут привлечь только упорным трудом. Не стоит отлынивать от работы, аккуратность и внимательность к деталям помогут избежать досадных ошибок, которые могут сказаться на финансовом благосостоянии. Если вы инвестируете – стоит ожидать прибыли в конце месяца.

Рыбы

Ваш нестандартный подход к решению сложных проблем и смекалка помогут заработать дополнительные баллы в глазах начальства и добиться долгожданного повышения. С 18 числа можно рассчитывать на выгодные сделки, которые улучшат финансовое положение.

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