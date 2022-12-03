День заказа подарков Деду Морозу: что просить у бородатого и что дарить близким

До Нового года осталось не так много времени и пора задуматься о подарках для близких.
Близиться Новый год, и, как всегда, перед нами встаёт вопрос: какие оригинальные подарки на Новый год выбрать для своих близких? 4 декабря - день заказов подарков Деду Морозу, поэтому самое время об этом задуматься.
Новогодние подарки на год Кролика могут быть и практичными, и просто милыми безделушками "для души", но главное – чтобы они были желанными.
Что подарить на Новый год мужу
Новогодний подарок любимому мужчине обязательно должен быть и полезным, и практичным, и желанным. Это могут быть:
- гаджеты и разные "полезности" для автомобиля (видеорегистратор, набор инструментов, электронная книга, смарт-часы, фитнес-браслет и т. п.);
- портмоне;
- ремень;
- свитшот или свитер;
- пижама;
- запонки;
- абонемент в спортзал или бассейн;
- рюкзак.
Что подарить на Новый год родителям
Родители всегда рады любому знаку внимания со стороны своих детей. А Новый год – прекрасный повод продемонстрировать свою любовь, внимание и заботу.
- уютный и теплый плед;
- праздничное покрывало или скатерть;
- махровый халат;
- пижамы;
- свитер;
- шарф или палантин;
- бытовую технику;
- косметические наборы;
- постельное белье.
Что подарить другу на Новый год?
Вкусы и предпочтениях своих друзей и подруг вы наверняка знаете, но лучше всего удивить его или ее:
- коллекционный шоколад или красивую коробку конфет;
- бутылку хорошего шампанского или вина;
- перчатки;
- праздничные косметические наборы;
- сертификат в СПА или салон красоты;
- рождественские игрушки;
- прикольные носочки;
- шкатулку для украшений;
- адвент-календарь;
- теплые тапочки.
Друзьям мужского пола подойдут:
- охлаждающиеся камни для виски;
- держатель для винных бутылок;
- термокружка;
- набор для пикника;
- гаджеты (наушники, флешка и т.п.);
- автомобильный держатель для телефона.
Вам может быть интересно:
- Какой маникюр сделать на Новый год 2023: 5 потрясающих идей для хорошего настроения
- Все ахнут от восторга: рецепт быстрого рулета на Новый год 2023
- Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год в Украине и где ждать серьезного мороза