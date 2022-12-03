День заказа подарков Деду Морозу: что просить у бородатого и что дарить близким

Новый год, подарки / pixabay.com

Близиться Новый год, и, как всегда, перед нами встаёт вопрос: какие оригинальные подарки на Новый год выбрать для своих близких? 4 декабря - день заказов подарков Деду Морозу, поэтому самое время об этом задуматься.

Новогодние подарки на год Кролика могут быть и практичными, и просто милыми безделушками "для души", но главное – чтобы они были желанными.

Что подарить на Новый год мужу

Новогодний подарок любимому мужчине обязательно должен быть и полезным, и практичным, и желанным. Это могут быть:

гаджеты и разные "полезности" для автомобиля (видеорегистратор, набор инструментов, электронная книга, смарт-часы, фитнес-браслет и т. п.);

портмоне;

ремень;

свитшот или свитер;

пижама;

запонки;

абонемент в спортзал или бассейн;

рюкзак.

Что подарить на Новый год родителям

Родители всегда рады любому знаку внимания со стороны своих детей. А Новый год – прекрасный повод продемонстрировать свою любовь, внимание и заботу.

уютный и теплый плед;

праздничное покрывало или скатерть;

махровый халат;

пижамы;

свитер;

шарф или палантин;

бытовую технику;

косметические наборы;

постельное белье.

Что подарить другу на Новый год?

Вкусы и предпочтениях своих друзей и подруг вы наверняка знаете, но лучше всего удивить его или ее:

коллекционный шоколад или красивую коробку конфет;

бутылку хорошего шампанского или вина;

перчатки;

праздничные косметические наборы;

сертификат в СПА или салон красоты;

рождественские игрушки;

прикольные носочки;

шкатулку для украшений;

адвент-календарь;

теплые тапочки.

Друзьям мужского пола подойдут:

охлаждающиеся камни для виски;

держатель для винных бутылок;

термокружка;

набор для пикника;

гаджеты (наушники, флешка и т.п.);

автомобильный держатель для телефона.

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