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В чем встречать Новый год 2023, чтобы задобрить Черного Водяного Кролика и стать счастливой

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

29 ноября 2022, 00:40

Чтобы образ на Новый год 2023 получился идеальным, а Черный Водяной Кролик был доброжелательным к вам, нужно обратить внимание на цвет наряда. Но не только!

Модные платья на Новый год 2023
Модные платья на Новый год 2023 / Instagram

Уже сейчас многие женщины задумываются о том, в чем встречать Новый год 2023 и в какой цвет одеться на Новый год 2023. Несмотря на происходящее вокруг, где-то глубоко в душе все мы, словно маленькие деты, ждем чуда. Кроме того, мысли о предстоящем празднике позволяют немного отвлечься, поэтому нет ничего плохого в том, чтобы готовиться к 31 декабря.

Тем более, что нельзя игнорировать переход от одного года к следующему, ведь считается, что это магический момент - в это время все мы загадываем желания и рисуем в своих мыслях планы на грядующий год.

Помимо обычных приготовлений, украшений и маникюра на Новый год, все те, кто празднует это событие, стараются одеть новую одежду, чтобы привлечь в свою жизнь удачу и счастье. Все это символизирует идею перемен, идею нового начала.

Но если платье на новый год 2023 не новое, не волнуйтесь. Достаточно надеть хотя бы один новый аксессуар и эффект будет тот же. Даже маленькая обновка поможет задобрить грядущий Новый год. Кроме того, важно учесть и то, какой цвет одевать на Новый год 2023 - тогда животное-символ года будет к вам благосклонным.

В 2023 году над нами будет властвовать Черный Водяной Кролик (по одной из версий - Кот) – чувствительный, нежный, милосердный, скромный, упрямый и консервативный. Вот почему 2023 год кролика – самое подходящее время, чтобы не только поставить себе новые цели, но и стать немного добрее к себе и окружающим.

Так вот, в 2023 год кролика цвета одежды должны соответствовать его вкусам. Самый подходящий наряд на Новый год 2023 должен включать самые счастливые цвета 2023 года – красный и розовый, а также синий и зеленый, который будет иметь большое влияние на личную и профессиональную жизнь.

Кроме того, не забудьте и про цвет симпатяги-кролика - черный, ведь мы встречаем год именно Черного Водяного Кролика. При этом учтите, что кролик — не хищник, но у него твердый характер, и подобное он любит.

Модные платья на Новый год 2023: на что обратить внимание

Чтобы образ на Новый год 2023 получился идеальным, а Черный Водяной Кролик был доброжелательным к вам, выбирайте элегантное черное платье с акцентом. Это может быть эффектный вырез на спине, разрез или потрясающий бант.

Платье на Новый год 2023
Платье на Новый год 2023 / Instagram

Если вы будете встречать Новый год 2023 в домашней теплой обстановке, то вполне можете взять на вооружение яркие джинсовые, вязаные, трикотажные и даже кожаные вещи. Одевайте то, в чем вам комфортно, и будьте счастливы.

Платье на Новый год 2023 / Instagram
Платье на Новый год 2023 / Instagram / Instagra

Настоящими фаворитами в новогоднюю ночь станут платья и юбки, топ с брюками и вечерний комбинезон красного, синего, зеленого или розового цвета. При этом не забывайте, что чем больше элегантности в образе, тем лучше.

Новогодний наряд 2023
Новогодний образ 2023 / Instagram

Особого внимания заслуживают наряды с кружевом, бахромой, стразами и блестками - все это сделает ваш новогодний образ 2023 ярким, незабываемым и немного сказочным.

Платье на Новый год 2023
Платье на Новый год 2023 / Instagram

В чем нельзя встречать Новый год 2023

Ваш новогодний наряд 2023 ни в коем случае не должен включать натуральный мех — только искусственный или декор в виде перьев. Кроме того, лучше не использовать серые и белые тона - они максимально близки к кроличьему меху. Также оставьте на когда-нибудь потом слишком шикарные платья с напускным пафосом, сложными деталями и непонятными конструкциями.

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