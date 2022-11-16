День работников радио: теплые поздравления для тех, кто стоит по эту и ту сторону камеры

День работников радио, телевидения и связи 2022 / 1zoom.ru

В эти дни свой профессиональный праздник отмечают работники радио и телевидения. Без их работы не было бы информационного разнообразия и возможности узнать оперативные новости. Порой эти люди работают в опасных для жизни условиях, показывая и рассказывая о войне России против Украины. Поэтому День работников радио телевидения и связи Украины сегодня – особая дата, когда можно поздравить коллег, друзей и поблагодарить их за проделанную работу.

Предлагаем уузнать, как можно поздравить с самым добрым праздником: "День доброты 2022: история, традиция, а также яркие и теплые открытки".

День работников радио: история праздника

Чуть больше 30 лет назад всех, кто доносил информацию и создавал программы на телевидении поздравляли 7 мая. Эта дата была установлена сразу после окончания Второй мировой войны в честь создания радио Александром Поповым.

После распада СССР Укртелерадиокомпания предложила установить новую дату – 16 ноября. В этот день в 1924 году в Харькове вышла в эфир первая в стране радиопередача. Праздник был утвержден президентским указом 11 ноября 1994 года.

Первая радиопередача состояла всего из двух фраз, которые сказал радиотехник "Алло, алло, алло! Говорит Харьков! Говорит Харьков! Говорит Харьков!". Эти фразы услышали 70 радиолюбителей. Позже появились дикторы и другие специалисты, которые создавали радиопрограммы. Первый полноценный радиоэфир вышел в киевской телестудии в 1939 году. Трансляция длилась 40 минут, что было существенным прорывом.

Когда праздник радио и связи отмечают по инициативе ЮНЕСКО? Во всем мире профессиональный праздник назначен на 13 февраля. В этот день вышла первая радиопередача.

Сейчас к работникам радио присоединились сотрудники телевидения и интернет-СМИ. Также 16 ноября отмечают свой профессиональный праздник специалисты, работающие в сфере связи, телефонных сетей. Поэтому 16 ноября – это не только день радио, но еще и День связиста 2022 в Украине. Также с Днем радио и связи смело можно поздравить журналистов, режиссеров, операторов, продюсеров и других специалистов, которые трудятся над созданием новостного и развлекательного контента.

День радио 2022: поздравления в стихах и прозе

В этот день мы предлагаем отправить поздравления всем, кто имеет отношение к этому профессиональному празднику.

***

Перед приемником я слушаю эфир:

Волнами информации наполнен этот мир.

Бегут по проводам послушные сигналы,

И в тишине ищу я новые каналы.

Я в этот день тебе желаю

Быть с миром на одной волне,

Тебя сердечно поздравляю,

Пусть радости прибавится вдвойне.

***

Всех работников поздравить

Теле, радио хочу.

Освещать наш мир нелегкий

Пусть вам будет по плечу.

Дарите вы людям радость,

Благодарность всем вам шлю.

Счастья, радости, достатка

Пожелать сейчас хочу.

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Поздравляю с Днем радио! Хочу пожелать в этот день легких эфиров, хороших новостей, креативных идей, всегда оказываться в нужное время в нужном месте и получать самую свежую и эксклюзивную информацию.

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С Днем работников радио, телевидения и связи. В этот день я от души хочу пожелать идти в ногу со временем и каждый день иметь возможность слушать только хорошие новости, веселые песни, смотреть интересные передачи и лично участвовать в увлекательных проектах. Не теряй связи с украинским вещанием и будь всегда на гребне волны успеха.

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Поздравляю с Днем работников радио, телевидения и связи! Желаю яркой, захватывающей, разнообразной и интересной жизни, как сюжеты и песни на радио, стабильной связи. Удачи в каждом рабочем дне, мирного неба над головой, вдохновения и неординарных идей.

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