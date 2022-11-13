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День доброты 2022: история, традиции, а также яркие и теплые открытки

13 ноября 2022, 05:00

Когда отмечается День доброты в Украине, что подарить и о многом другом расскажет Главред

День доброты 2021
День доброты 2022, поздравления / newsbiella.it

По всему миру 13 ноября будет отмечаться, наверное, самый добрый праздник – День доброты. Он не имеет большой истории, уходящей корнями в века, но уже завоевал сердца многих. День доброты 2022 призван напомнить о чувствах и моральных качествах, которые отходят на второй план из-за быстрого ритма жизни. В нашем высокотехнологичном мире доброту и сердечность стали забывать и заменять их дежурными фразами.

День доброты 2022: история праздника

Впервые о доброте на наивысшем уровне вспомнили в 1998 году. Тогда состоялась Конференция всемирного движения за доброту. Она проходила в Токио 13 ноября. В этом мероприятии приняли участие представители Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США.

Именно на конференции было принято решение отмечать ежегодно Международный День доброты и поздравлять друг друга. С тех пор к празднованию этой даты присоединились другие страны, в том числе и Украина.

Ответом на вопрос, когда день доброты в 2022 в Украине будет – 13 ноября. Эта дата не является официальным праздником, поэтому украинцы не будут отдыхать лишний раз. Однако вспомнить о доброте и теплоте душевной стоит. Символом этого дня во всем мире считается открытое сердце.

В чем смысл Всемирного Дня доброты

В официальной декларации объединения волонтеров и добровольцев сказано, что они будут стремиться создать более добрый и полный сочувствия мир. Они также считают, что делать добро совсем не сложно, а вознаграждение обязательно будет. Считается также, что добро по умолчанию заложено в каждом жителе нашей планеты, поэтому такие поступки доступны каждому.

Еще одной целью этого праздника является объединение наций вне зависимости от культурных, религиозных и языковых различий. Учредители Дня доброты считают, что объединение возможно только на основе искренних и добрых дел (поступков).

День доброты: что подарить

Для того, чтобы поздравление с Днем доброты принесло улыбки и положительные эмоции, подарок не обязательно должен быть дорогим и большим. Для этого достаточно преподнести цветы и открытку.

Традиционно принято дарить 13 ноября цветы каждому встречному, знакомым и родным. Цветы можно выбирать любые лишь бы они дарили хорошее настроение. Открытки – это еще один способ поздравления с Днем доброты. Они могут быть электронные или традиционные.

Поздравления с Днем доброты: открытки и пожелания

Если вы хотите подарить тепло и добро, Главред предлагает вам поздравления с Днем доброты в стихах и прозе, а также яркие открытки.

День доброты 2022 Украина, открытка
День доброты 2022 Украина, открытка /

Хочу поздравить с Днем доброты. Пусть на твоем пути встречаются лишь добрые люди, для тебя звучат только добрые слова, а в сердце цветут лишь доброта и тепло. Пусть доброта восторжествует!

День доброты 2022, открытки
День доброты 2022, открытки

В этот добрый день хочу поздравить и пожелать – пусть каждый человек возьмет самые теплы и добрые чувства, искренние эмоции, пусть в мире царят только любовь и искренность. Желаю, чтобы добро восторжествовало и пропитало сердца и души всех людей.

Твори добро для тех, кто рядом,

Мир ярким светом освещай,

И положительным зарядом

Людей почаще заряжай!

Всегда твори благое дело,

Оно к тебе в сто крат вернется!

Твори добро легко и смело,

И в хмурый день сияй, как солнце!

Всемирный день доброты 2021
День доброты 2022 поздравления и открытки

В этот день я пожелаю,

Спонтанно, но от всей души,

Тепла, уюта, словно в мае

И побольше доброты!

Пусть доброта приходит чаще,

А не только в этот день,

Пусть солнце светит для вас ярче

И постучится счастье в дверь!

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праздник День доброты
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