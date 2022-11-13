День доброты 2022: история, традиции, а также яркие и теплые открытки

Когда отмечается День доброты в Украине, что подарить и о многом другом расскажет Главред
По всему миру 13 ноября будет отмечаться, наверное, самый добрый праздник – День доброты. Он не имеет большой истории, уходящей корнями в века, но уже завоевал сердца многих. День доброты 2022 призван напомнить о чувствах и моральных качествах, которые отходят на второй план из-за быстрого ритма жизни. В нашем высокотехнологичном мире доброту и сердечность стали забывать и заменять их дежурными фразами.
День доброты 2022: история праздника
Впервые о доброте на наивысшем уровне вспомнили в 1998 году. Тогда состоялась Конференция всемирного движения за доброту. Она проходила в Токио 13 ноября. В этом мероприятии приняли участие представители Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США.
Именно на конференции было принято решение отмечать ежегодно Международный День доброты и поздравлять друг друга. С тех пор к празднованию этой даты присоединились другие страны, в том числе и Украина.
Ответом на вопрос, когда день доброты в 2022 в Украине будет – 13 ноября. Эта дата не является официальным праздником, поэтому украинцы не будут отдыхать лишний раз. Однако вспомнить о доброте и теплоте душевной стоит. Символом этого дня во всем мире считается открытое сердце.
В чем смысл Всемирного Дня доброты
В официальной декларации объединения волонтеров и добровольцев сказано, что они будут стремиться создать более добрый и полный сочувствия мир. Они также считают, что делать добро совсем не сложно, а вознаграждение обязательно будет. Считается также, что добро по умолчанию заложено в каждом жителе нашей планеты, поэтому такие поступки доступны каждому.
Еще одной целью этого праздника является объединение наций вне зависимости от культурных, религиозных и языковых различий. Учредители Дня доброты считают, что объединение возможно только на основе искренних и добрых дел (поступков).
День доброты: что подарить
Для того, чтобы поздравление с Днем доброты принесло улыбки и положительные эмоции, подарок не обязательно должен быть дорогим и большим. Для этого достаточно преподнести цветы и открытку.
Традиционно принято дарить 13 ноября цветы каждому встречному, знакомым и родным. Цветы можно выбирать любые лишь бы они дарили хорошее настроение. Открытки – это еще один способ поздравления с Днем доброты. Они могут быть электронные или традиционные.
Поздравления с Днем доброты: открытки и пожелания
Если вы хотите подарить тепло и добро, Главред предлагает вам поздравления с Днем доброты в стихах и прозе, а также яркие открытки.
Хочу поздравить с Днем доброты. Пусть на твоем пути встречаются лишь добрые люди, для тебя звучат только добрые слова, а в сердце цветут лишь доброта и тепло. Пусть доброта восторжествует!
В этот добрый день хочу поздравить и пожелать – пусть каждый человек возьмет самые теплы и добрые чувства, искренние эмоции, пусть в мире царят только любовь и искренность. Желаю, чтобы добро восторжествовало и пропитало сердца и души всех людей.
Твори добро для тех, кто рядом,
Мир ярким светом освещай,
И положительным зарядом
Людей почаще заряжай!
Всегда твори благое дело,
Оно к тебе в сто крат вернется!
Твори добро легко и смело,
И в хмурый день сияй, как солнце!
В этот день я пожелаю,
Спонтанно, но от всей души,
Тепла, уюта, словно в мае
И побольше доброты!
Пусть доброта приходит чаще,
А не только в этот день,
Пусть солнце светит для вас ярче
И постучится счастье в дверь!
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