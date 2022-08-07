Россию ждет поражение, но запад Украины - в опасности: астролог дала прогноз по поводу войны

Fстролог дала прогноз по поводу войны / УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Украина победит в войне, а Россию ждет полный разгром, но самая война затянется. Об этом заявила известный экстрасенс Людмила Хомутовская.

"Это будет массивный разгром, что мало кто останется вообще живым. Это будет трудно для стороны, которая захочет договариваться. Это однозначно РФ. Там без вариантов... Россию загоняют, от этой супердержавы останутся копыта и хвост", – отметила она.

В опасности, говорит Хомутовская, окажутся и западные регионы Украины, там возможны "прилеты" русских снарядов и ракет.

По ее словам, астрологические карты указывают на то, что российским войскам придется отступать из Украины.

Хомутовская подчеркнула, что к концу года боевые действия станут стихать, но война еще не прекратится.

Напомним, астролог Дмитрий Уранус также прогнозирует, что уже этой осенью Россия может обратиться к Украине с просьбой провести переговоры и предложит "мирные соглашения". Однако, по его словам, Украине не следует подписывать такие "мирные соглашения", ведь в таком случае через 9-10 лет Россия может напасть на Украину сново.

Ранее астролог Марина Скади предупреждала, что новые реалии, которые определят ход войны в Украине, сформируются в период с 30 июля по 10 августа 2022 года. Она прогнозирует, что произойдет кульминация боевых действий на одном из направлений – Донбасс или юг Украины, после чего исход войны будет принят всеми участниками.

Другие новости: