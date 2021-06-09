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День медицинского работника 2021: какого числа, традиции и поздравления

9 июня 2021, 06:30

Поздравления с Днем медицинского работника в этот день принимают все последователи Гиппократа: врачи, медсестры, фельдшеры и другие.

День медицинского работника 2021 какого числа, традиции и поздравления
День медицинского работника 2021: какого числа, традиции и поздравления / Фото Reuters

Праздники в июне 2021 дают нам повод поблагодарить за их жизненно важный труд людей такой профессии, как работники медицины. Главный День медика 2021 отмечается всегда в середине лета.

Это профессия, перед которой склоняют головы все остальные люди. Все, кто приносил клятву Гиппократа: врачи, медсестры, фельдшеры и остальные – каждый день помогают спасать жизни, порою – рискуя при этом собственной.

Когда День медицинского работника в 2021 году: Украина, Россия, Беларусь

Страны постсоветского пространства празднуют День медицинского работника в третье воскресенье июня, поэтому в 2021 году дата Дня медика 2021 выпадала на 20 июня.

В этот же день отмечаются такие праздники, как День отца 2021 (детальнее читайте в нашем материале Какого числа День отца 2021 и как поздравляют) и великий церковный праздник – Троица 2021 (детальнее читайте в нашем материале Троица в 2021 году: какие традиции нужно соблюдать и как отдыхать).

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День медработника 2021: история и традиции праздника

В наших краях официально на общегосударственном уровне День медика стали праздновать с 1980 года. Тогда Украина еще входила в состав СССР – но и после освобождения из Союза наша страна не стала менять дату.

При этом День медицинского работника в конце первого летнего месяца продолжает праздноваться не только в Украине, но и в России, Беларуси, Молдове и Армении.

Зачастую ко Дню медицинского работника приурочено много различных конференций, конкурсов, выставок, презентаций и семинаров. Накануне проходят присвоения почетных званий и торжественное вручение различных наград.

Лучшие поздравления с Днем медицинского работника – картинки и открытки

  • День медика - открытки и картинки
    День медика - открытки и картинки Pinterest
  • День медика - открытки и картинки
    День медика - открытки и картинки Pinterest
  • День медика - открытки и картинки
    День медика - открытки и картинки Pinterest
  • День медика - открытки и картинки
    День медика - открытки и картинки Pinterest
  • День медика - открытки и картинки
    День медика - открытки и картинки Pinterest
  • День медика - открытки и картинки
    День медика - открытки и картинки Pinterest
  • День медика - открытки и картинки
    День медика - открытки и картинки Pinterest
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