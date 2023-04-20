День ангела в мае 2023 по церковному календарю: кто отметит именины

Как назвать ребенка по святцам в мае и кого поздравлять с именинами.

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День ангела в мае 2023 по церковному календарю / коллаж фото instagram klarissa_larisa/ua.depositphotos.com

Последний месяц весны щедрый на именины. День ангела по святцам будут отмечать мужчины с именами Александр, Дмитрий, Василий, Иван, также отметят женщины - Елизавета, Анастасия, Юлия.

Также мы писали какие церковные праздники ожидают украинцев в преддверии лета: Какие православные праздники в мае месяце: календарь.

У кого день ангела 1 мая

Мужские имена: Иван, Григорий, Михаил

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Женские имена: Тамара

У кого день ангела 2 мая

Мужские имена: Иван, Дмитрий, Виктор, Георгий

Женские имена: Матрона

У кого день ангела 3 мая

Мужские имена: Федор, Александр, Григорий, Николай

Женские имена: Федора

У кого день ангела 4 мая

Мужские имена: Федор, Алексей, Николай

У кого день ангела 5 мая

Мужские имена: Федор, Гавриил, Виталий

У кого день ангела 6 мая

Мужские имена: Георгий, Иван, Анатолий

Женские имена: Александра, Валерия

У кого день ангела 7 мая

Мужские имена: Савва, Сергей, Алексей, Валентин

Женские имена: Елизавета, Эльза

У кого день ангела 8 мая

Мужские имена: Сергей

У кого день ангела 9 мая

Мужские имена: Василий, Степан, Иван, Николай, Петр

Женские имена: Глафира

У кого день ангела 10 мая

Мужские имена: Семен, Павел, Иван, Сергей, Степан

Женские имена: Анастасия, Мария

У кого день ангела 11 мая

Мужские имена: Максим, Кирилл, Виталий

Женские имена: Анна

У кого день ангела 12 мая

Мужские имена: Артем, Федот, Василий, Иван

У кого день ангела 13 мая

Мужские имена: Яков, Никита, Игнат, Василий, Максим

У кого день ангела 14 мая

Мужские имена: Макар, Герасим, Игнат

Женские имена: Нина Тамара

У кого день ангела 15 мая

Мужские имена: Борис, Глеб, Роман, Давид, Михаил

Женские имена: Зоя

У кого день ангела 16 мая

Мужские имена: Тимофей, Феодосий, Петр, Николай, Антон

Женские имена: Ульяна, Юлианна, Юлия

У кого день ангела 17 мая

Мужские имена: Иван, Никита, Кирилл

Женские имена: Мария, Пелагея

У кого день ангела 18 мая

Мужские имена: Яков

Женские имена: Арина, Ирина

У кого день ангела 19 мая

Мужские имена: Михей, Денис

Женские имена: Жанна, Иоанна, Лилия, Мария, Марта, Сусанна, Тамара, Яна

У кого день ангела 20 мая

Мужские имена: Иван, Антон, Давид, Иосиф, Михаил

У кого день ангела 21 мая

Мужские имена: Арсений

У кого день ангела 22 мая

Мужские имена: Николай, Василий

У кого день ангела 23 мая

Мужские имена: Симон. Онисим

Женские имена: Исидора, Таисия

У кого день ангела 24 мая

Мужские имена: Кирилл, Ростислав, Михаил, Александр, Софрон, Иосиф

У кого день ангела 25 мая

Мужские имена: Епифаний, Герман, Петр, Денис

У кого день ангела 26 мая

Мужские имена: Василий, Александр, Макар, Сергей, Георгий

Женские имена: Арина, Гликерия, Ирина

У кого день ангела 27 мая

Мужские имена: Исидор, Никита, Максим, Георгий

У кого день ангела 28 мая

Мужские имена: Пахом, Дмитрий

Женские имена: Анастасия

У кого день ангела 29 мая

Мужские имена: Федор, Лаврентий, Александр, Георгий

Женские имена: Муза

У кого день ангела 30 мая

Мужские имена: Степан, Андроник

Женские имена: Евдокия, Евфросиния, Юния

У кого день ангела 31 мая

Мужские имена: Федот, Петр, Денис, Андрей, Павел, Макар, Василий, Давид

Женские имена: Александра, Клавдия, Кристина, Матрона, Фаина, Юлиана, Юлия

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