День ангела в мае 2023 по церковному календарю: кто отметит именины

Последний месяц весны щедрый на именины. День ангела по святцам будут отмечать мужчины с именами Александр, Дмитрий, Василий, Иван, также отметят женщины - Елизавета, Анастасия, Юлия.
Также мы писали какие церковные праздники ожидают украинцев в преддверии лета: Какие православные праздники в мае месяце: календарь.
У кого день ангела 1 мая
Мужские имена: Иван, Григорий, Михаил
Женские имена: Тамара
У кого день ангела 2 мая
Мужские имена: Иван, Дмитрий, Виктор, Георгий
Женские имена: Матрона
У кого день ангела 3 мая
Мужские имена: Федор, Александр, Григорий, Николай
Женские имена: Федора
У кого день ангела 4 мая
Мужские имена: Федор, Алексей, Николай
У кого день ангела 5 мая
Мужские имена: Федор, Гавриил, Виталий
У кого день ангела 6 мая
Мужские имена: Георгий, Иван, Анатолий
Женские имена: Александра, Валерия
У кого день ангела 7 мая
Мужские имена: Савва, Сергей, Алексей, Валентин
Женские имена: Елизавета, Эльза
У кого день ангела 8 мая
Мужские имена: Сергей
У кого день ангела 9 мая
Мужские имена: Василий, Степан, Иван, Николай, Петр
Женские имена: Глафира
У кого день ангела 10 мая
Мужские имена: Семен, Павел, Иван, Сергей, Степан
Женские имена: Анастасия, Мария
У кого день ангела 11 мая
Мужские имена: Максим, Кирилл, Виталий
Женские имена: Анна
У кого день ангела 12 мая
Мужские имена: Артем, Федот, Василий, Иван
У кого день ангела 13 мая
Мужские имена: Яков, Никита, Игнат, Василий, Максим
У кого день ангела 14 мая
Мужские имена: Макар, Герасим, Игнат
Женские имена: Нина Тамара
У кого день ангела 15 мая
Мужские имена: Борис, Глеб, Роман, Давид, Михаил
Женские имена: Зоя
У кого день ангела 16 мая
Мужские имена: Тимофей, Феодосий, Петр, Николай, Антон
Женские имена: Ульяна, Юлианна, Юлия
У кого день ангела 17 мая
Мужские имена: Иван, Никита, Кирилл
Женские имена: Мария, Пелагея
У кого день ангела 18 мая
Мужские имена: Яков
Женские имена: Арина, Ирина
У кого день ангела 19 мая
Мужские имена: Михей, Денис
Женские имена: Жанна, Иоанна, Лилия, Мария, Марта, Сусанна, Тамара, Яна
У кого день ангела 20 мая
Мужские имена: Иван, Антон, Давид, Иосиф, Михаил
У кого день ангела 21 мая
Мужские имена: Арсений
У кого день ангела 22 мая
Мужские имена: Николай, Василий
У кого день ангела 23 мая
Мужские имена: Симон. Онисим
Женские имена: Исидора, Таисия
У кого день ангела 24 мая
Мужские имена: Кирилл, Ростислав, Михаил, Александр, Софрон, Иосиф
У кого день ангела 25 мая
Мужские имена: Епифаний, Герман, Петр, Денис
У кого день ангела 26 мая
Мужские имена: Василий, Александр, Макар, Сергей, Георгий
Женские имена: Арина, Гликерия, Ирина
У кого день ангела 27 мая
Мужские имена: Исидор, Никита, Максим, Георгий
У кого день ангела 28 мая
Мужские имена: Пахом, Дмитрий
Женские имена: Анастасия
У кого день ангела 29 мая
Мужские имена: Федор, Лаврентий, Александр, Георгий
Женские имена: Муза
У кого день ангела 30 мая
Мужские имена: Степан, Андроник
Женские имена: Евдокия, Евфросиния, Юния
У кого день ангела 31 мая
Мужские имена: Федот, Петр, Денис, Андрей, Павел, Макар, Василий, Давид
Женские имена: Александра, Клавдия, Кристина, Матрона, Фаина, Юлиана, Юлия
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