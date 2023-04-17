Какие православные праздники в мае месяце: календарь

Последний месяц весны наполнен разными важными датами церковного календаря, в частности – Вознесением Господним. Православный календарь на май поможет узнать о красных датах в этом месяце.
Какие церковные праздники в мае 2023 – красные дни
Май знаменателен небольшим количеством, но важных церковных дат и праздников.
Как известно, после Пасхи до Троицы проходит ровно 7 недель, которые в церкви отсчитываются и отмечают, именно поэтому дата каждой недели по Пасхе – отмечена в календаре праздников на май.
Православный календарь на май - даты
7 мая – наступит 4-я неделя по Пасхе – экватор между Пасхой и Пятидесятницей.
14 мая – наступит 5-я неделя по Пасхе – воспоминания о беседе Иисуса Христа с самарянкой.
21 мая – наступит 6-я неделя по Пасхе, также апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
22 мая – архиепископа Мир Ликийских и Святителя Николая.
25 мая – Вознесение Господне – праздник на ряду с Воскресением Христовым и Рождеством, в этот день отмечается память о восхождении Иисуса на небо.
28 мая – наступит 7-я неделя после Пасхи – воспоминания о Святых отцах, которые участвовали в Первом Вселенском Соборе.
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