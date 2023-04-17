УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Какие православные праздники в мае месяце: календарь

Елизавета Бельмас
17 апреля 2023, 15:05 обновлено 17 апреля, 15:17
27
Главред расскажет всё о датах недель по Пасхе и Вознесении Господнем.
Какие православные праздники в мае месяце
Какие православные праздники в мае месяце / коллаж фото instagram holyway.me/ anna.kornilova.icon

Последний месяц весны наполнен разными важными датами церковного календаря, в частности – Вознесением Господним. Православный календарь на май поможет узнать о красных датах в этом месяце.

Какие церковные праздники в мае 2023 – красные дни

Май знаменателен небольшим количеством, но важных церковных дат и праздников.

Как известно, после Пасхи до Троицы проходит ровно 7 недель, которые в церкви отсчитываются и отмечают, именно поэтому дата каждой недели по Пасхе – отмечена в календаре праздников на май.

видео дня

Православный календарь на май - даты

7 мая – наступит 4-я неделя по Пасхе – экватор между Пасхой и Пятидесятницей.

14 мая – наступит 5-я неделя по Пасхе – воспоминания о беседе Иисуса Христа с самарянкой.

21 мая – наступит 6-я неделя по Пасхе, также апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

22 мая – архиепископа Мир Ликийских и Святителя Николая.

25 мая – Вознесение Господне – праздник на ряду с Воскресением Христовым и Рождеством, в этот день отмечается память о восхождении Иисуса на небо.

28 мая – наступит 7-я неделя после Пасхи – воспоминания о Святых отцах, которые участвовали в Первом Вселенском Соборе.

Вам также может быть интересно:

православный календарь 2023
Реклама

Главное за день

"Ей пять-шесть лет, а я выстрелил": вагнеровец рассказал, как убивал детей в Соледаре и Бахмуте

"Ей пять-шесть лет, а я выстрелил": вагнеровец рассказал, как убивал детей в Соледаре и Бахмуте

16:05 Украина
"Биологический мусор этого мира": Ермак жестко отреагировали на признание вагнеровцев

"Биологический мусор этого мира": Ермак жестко отреагировали на признание вагнеровцев

16:01 Украина
"Все закручивается в петлю": Фейгин оценил сценарий заговора против Путина

"Все закручивается в петлю": Фейгин оценил сценарий заговора против Путина

15:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:30

Favbet Foundation передал защитникам Угледара внедорожник Mazda

16:05

"Ей пять-шесть лет, а я выстрелил": вагнеровец рассказал, как убивал детей в Соледаре и БахмутеВидео

16:01

"Биологический мусор этого мира": Ермак жестко отреагировали на признание вагнеровцевВидео

15:46

"Все закручивается в петлю": Фейгин оценил сценарий заговора против Путина

15:43

В РФ не сбегал: бывший муж и продюсер Ани Лорак раскрыл свое настоящее местоположениеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:36

"Коварные планы россиян": Зеленский собрал важную СтавкуВидео

15:25

"Надо завязывать": раздувающемуся Баскову врач сообщил плохие новостиВидео

15:05

Какие православные праздники в мае месяце: календарь

15:01

Вкус будет непревзойденным: удивитесь, в какую воду нужно класть макароныВидео

Реклама
15:00

Войска РФ в страхе ждут контрнаступления Украины и краха своей армии – ВСУ

14:40

Алла Пугачева едко подколола российскую власть и снялась у "позорного столба"

14:37

Она просто хочет зарабатывать деньги: бойфренд Лорак решил защитить свою сожительницу, но опростоволосилсяВидео

14:35

"Будьте осторожны на этой неделе": астролог предупредила об эскалации в войнеВидео

14:31

Украина де-факто стала членом НАТО, осталось принять политическое решение – РезниковВидео

14:21

В Бахмуте убивали детей и женщин по приказу "повара Путина" – командиры из ЧВК Вагнера

14:10

"Кудряшка Сью" Элисон Портер вышла замуж за друга детства

13:48

Хитрая головоломка, разгадать которую непросто: как найти курицу с особенной лапой

13:35

Гороскоп на май 2023: Козерогам – легкость, Рыбам – возвращение бывших

13:22

Подловили в магазине: стал известен пол второго ребенка РианныВидео

13:21

ВСУ пойдут в контрнаступление 30 апреля: СМИ узнали секретную дату из утечки Пентагона

Реклама
12:43

Путин и Шойгу сели в Кремле и размечтались об "оккупации Украины"Видео

12:35

"РФ оказалась в ловушке": Кремль готовится к вечной войне - Фейгин

12:34

Какой полив любит лук: хитрый секрет опытных дачников - чем полить лук, чтобы рос хорошо

12:16

Угроза контрнаступления ВСУ: РФ мобилизует на войну сотни тысяч резервистов – Фейгин

12:13

В стране-агрессоре России назвали цену, за котороую там якобы выступит Алла Пугачева

12:07

Ольга Сумская призналась в прямом эфире, поздравила ли ее "российская" дочь с ПасхойВидео

12:05

Гороскоп на завтра 18 апреля 2023: Весам – проблемы с деньгами, Рыбам разочарование

12:02

Глава МОН предлагает сократить количество предметов в школе: как отреагировали в Сети

11:20

Скандальный кум Путина Медведчук набредил о "трибунале над Зеленским"Видео

10:59

Украину накроет мощный циклон с Балкан: синоптик назвал даты нового "потопа"

10:55

"Украинская Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд стала мамой и уже выписалась из больницы - милые фотоВидео

10:46

Большие проблемы с маленькими крылышками: что значит, когда птица залетела в дом

10:29

В сеть попали данные по поводу диагноза Олега ВинникаВидео

10:04

Боец ВСУ 5 месяцев мечтал увидеть любимую: трогательные кадры звонка сразу после пленаВидео

10:00

Затопленные села, набережные, парки и стадионы: Украину накрыл рекордный паводокФотоВидео

09:58

Солнечное затмение 20 апреля 2023: Овнам - новые возможности, Девам - большая прибыль, Рыбам - переменыВидео

09:09

Ударами по Крымскому мосту и Черноморскому флоту ВСУ уже могут начать освобождение Крыма – ВолкерВидео

09:00

Успех контрнаступления ВСУ вынудит элиты устранить Путина, в победу они не верят - ФейгинЭксклюзив

08:55

Секреты красоты волос турецких женщин: "тайное" оружие ухода за собойВидео

08:53

Прилеты в подстанцию, пожары и блэкаут: в Белгороде прогремели мощные взрывыВидео

Реклама
08:32

Украина не зафиксировала оружия Китая у России на поле боя – ДаниловВидео

08:06

Развала России боятся все соседи - племянник Дудаева

07:30

Резников – о ядерных угрозах РФ: Путин блефует, Китай и Индия сделали Кремлю предупреждениеВидео

07:26

G7 должна показать Путину, что он не достигнет своих целей – Бербок

06:51

Наемникам отправляют современное вооружение: РФ усиливает ЧВК "Вагнера" для захвата Бахмута – ISW

06:44

Очень скучная государственная тайнамнение

03:20

"Страшно представить, что будет": племянник Дудаева рассказал, может ли в Чечне вспыхнуть протестВидео

03:20

Новый рецепт знаменитого салата, который обожают все: всего 2 ингредиента сделают блюдо королевскимВидео

02:30

Угроза революции в РФ и крутой поворот для Путина: эксперт раскрыл путь Кремля к изоляцииВидео

02:00

Бывший муж Ани Лорак показал свою любовь в пикантном бикини

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Рецепты
СалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять