Дело 10-ти минут: как сделать так, чтобы телефон меньше разряжался

Время работы телефона или планшета можно продлить прибегнув к нехитрым манипуляциям.
В нынешних условиях украинцы ищут способы продлить время работы батарей смартфонов и планшетов. Из-за частого отключения света гаджеты для многих единственный вариант узнать новости или же развлечься.
Почему телефон быстро разряжается?
Причина может крыться в вирусной программе. Вирус мог попасть на ваш смартфон многими способами. Так, например, он попросту мог содержаться в одном из обновлений, установленных автоматически на ваше устройство. Установите из магазина приложений свежий и действенный антивирус и проведите полную проверку вашего устройства.
Причина может быть и в приложении, которое потребляет слишком много заряда. Возможно, одно из последних установленных приложений потребляет слишком много энергии аккумулятора или не дает смартфону полностью перейти в спящий режим. Если перед тем, как батарея резко начала быстро разряжаться, вы устанавливали новые приложения, удалите их, а затем перезагрузите смартфон.
Необходимо произвести сброс настроек смартфона. Возможно, на вашем смартфоне сразу несколько приложений резко повысили расход аккумулятора. Оптимальным решением в таком случае будет сброс настроек смартфона до заводских установок.
Время автономной работы аккумулятора можно продлить при помощи изменений в настройках смартфона
- Попробуйте отключить Анимацию экрана (Настройки — Экран — Анимация — Без анимации)
- Уменьшите количество ярлыков, рабочих столов и виджетов
- Установите Яркость экрана на 50%
- Отключите Автоповорот экрана
- Уменьшите время Автоотключения экрана
- Отключите "живые обои"
- Отключите Вибровызов при звонке
- Старайтесь реже использовать Громкую связь
- Отключите Автосинхронизацию и Фоновый режим (Настройки — Акаунты и синхронизация)
Уберите все лишнее:
- Зачастую у нас в телефоне включено много функций, которыми мы даже не пользуемся. В настройках можно отключить:
- Спутники GPS (Настройки — Местоположение и Защита устройства)
- Bluetooth
- WiFi
- Мобильный интернет (Настройки — Беспроводные сети)
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