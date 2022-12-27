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Даже во время смывания: почему нельзя держать открытой крышку унитаза

27 декабря 2022, 20:48
Крышка унитаза служит не только для устранения нежелательных запахов.
Унитаз
Почему нельзя держать открытой крышку унитаза / скриншот YouTube, pixabay.com

Унитазы были придуманы несколько сотен лет назад, а вот крышки к ним появились немного позже. Многие уверены, что они служат для устранения нежелательных запахов, но это так лишь частично.

Поднятая крышка - источник неприятных запахов

Многим знаком неприятный запах в туалете, если крышка унитаза остается открытой. Этот запах может распространяться не только по санузлу, но и по всей квартире.

Не плодите бактерий!

Опускать крышку перед смывом необходимо из гигиенических соображений. В противном случае мельчайшие частицы продуктов жизнедеятельности, капли воды и микробы под напором из сливного бачка разлетятся по всей уборной.

Исследователи из Австралийского национального университета и Университета Южной Австралии, статья которых опубликована в журнале Science of the Total Environment, пришли к выводу, что мытья рук и использования санитайзеров для предотвращения вспышек бактериальных и вирусных инфекций в общественных местах недостаточно.

Большую роль в этом процессе могут играть туалеты. Незакрытые крышки унитазов и мусорных ведер, электросушилки для рук, засоры и протечки в трубах — все это в комплексе может способствовать распространению инфекции по зданию.

Незакрытая крышка открывает крысам доступ к жилищу

Вредители не боятся канализации, хорошо плавают и умеют протискиваться через самые тонкие трубы. Им ничего не стоит через сток унитаза попасть в квартиру. Вместе с собой они принесут не только кусочки экскрементов на шерсти, но и различного рода заболевания.

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Автор: Сергей Кущ
унитаз интересные новости
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