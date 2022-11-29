Даже в магазин не нужно идти: 4 способа вернуть кафелю человеческий вид

4 способа вернуть кафелю человеческий вид/ скриншот YouTube

Керамическая плитка в наши дни довольно популярный материал, но ее обычно кладут в тех местах, где часто царит повышенная влажность, наблюдаются перепады температур.

Плитка берет на себя мощный удар, но даже такой стойкий материал может покрываться налетом, который не всегда легко удаляется даже современными моющими средствами.

Лимонная кислота - дешево и надежно

Самый популярный и простой способ почистить керамическую плитку от жира, скоплений извести и налета – использовать лимонный сок. Проблемные места необходимо тщательно натереть лимоном и оставить на несколько минут. Лимонный сок можно выдавить, немного развести водой и распылить полученный концентрат с помощью пульверизатора.

Спустя несколько минут сок смывают водой. Бонус этого метода – помещение наполнится приятным и, главное, натуральным ароматом.

Также для этого подойдет порошок лимонной кислоты. Пакетик растворяют в стакане теплой воды и используют полученную жидкость для обработки.

Гремучая смесь

Реакция соды и уксуса позволяет размягчить отложения грязи и налета. Чтобы отмыть керамическую плитку, необходимо нанести на проблемные участки кашицу из соды, немного смоченной водой. Потом распыляют раствор столового уксуса, удобнее всего это делать с помощью пульверизатора. Пусть компоненты прореагируют в течение 3-5 минут, потом кашицу необходимо смыть.

Уксусный раствор

Уксусная кислота, как и лимонная, способна разрушать жировые отложения, налет и прочие загрязнения. Использовать лучше обычный столовый уксус с концентрацией уксусной кислоты не более 6%. Если в распоряжении имеется только уксусная эссенция концентрацией 80%, то ее лучше разбавить водой в соотношении 1:11.

Наносить уксусный раствор на плитку лучше с помощью пульверизатора. Если на поверхности есть серьезные загрязнения, лучше оставить средство на 20-30 минут, чтобы оно расщепило налет. Поверхность с нанесенным на нее уксусом можно дополнительно почистить мягкой щеткой нейтрального цвета. После проведенных манипуляций остается только промыть поверхность теплой водой и вытереть ее мягкой тряпочкой из микрофибры.

Нашатырный спирт

Он хорошо борется налетом, грязью и плесенью. На 4 л воды необходимо добавить 125 мл спирта. Далее способ чистки такой же, как и с уксусом. Нашатырный спирт очень хорошо очищает от различных типов загрязнений, но использовать его регулярно не рекомендуется – необходимо чередовать такую обработку с более щадящей.

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