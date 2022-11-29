УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Даже в магазин не нужно идти: 4 способа вернуть кафелю человеческий вид

29 ноября 2022, 21:15

Очистить плитку от налета и грязи можно подручными средствами, которые есть в каждом доме.

Плитка
4 способа вернуть кафелю человеческий вид/ скриншот YouTube

Керамическая плитка в наши дни довольно популярный материал, но ее обычно кладут в тех местах, где часто царит повышенная влажность, наблюдаются перепады температур.

Плитка берет на себя мощный удар, но даже такой стойкий материал может покрываться налетом, который не всегда легко удаляется даже современными моющими средствами.

Лимонная кислота - дешево и надежно

Самый популярный и простой способ почистить керамическую плитку от жира, скоплений извести и налета – использовать лимонный сок. Проблемные места необходимо тщательно натереть лимоном и оставить на несколько минут. Лимонный сок можно выдавить, немного развести водой и распылить полученный концентрат с помощью пульверизатора.

Спустя несколько минут сок смывают водой. Бонус этого метода – помещение наполнится приятным и, главное, натуральным ароматом.

Также для этого подойдет порошок лимонной кислоты. Пакетик растворяют в стакане теплой воды и используют полученную жидкость для обработки.

Гремучая смесь

Реакция соды и уксуса позволяет размягчить отложения грязи и налета. Чтобы отмыть керамическую плитку, необходимо нанести на проблемные участки кашицу из соды, немного смоченной водой. Потом распыляют раствор столового уксуса, удобнее всего это делать с помощью пульверизатора. Пусть компоненты прореагируют в течение 3-5 минут, потом кашицу необходимо смыть.

Уксусный раствор

Уксусная кислота, как и лимонная, способна разрушать жировые отложения, налет и прочие загрязнения. Использовать лучше обычный столовый уксус с концентрацией уксусной кислоты не более 6%. Если в распоряжении имеется только уксусная эссенция концентрацией 80%, то ее лучше разбавить водой в соотношении 1:11.

Наносить уксусный раствор на плитку лучше с помощью пульверизатора. Если на поверхности есть серьезные загрязнения, лучше оставить средство на 20-30 минут, чтобы оно расщепило налет. Поверхность с нанесенным на нее уксусом можно дополнительно почистить мягкой щеткой нейтрального цвета. После проведенных манипуляций остается только промыть поверхность теплой водой и вытереть ее мягкой тряпочкой из микрофибры.

Нашатырный спирт

Он хорошо борется налетом, грязью и плесенью. На 4 л воды необходимо добавить 125 мл спирта. Далее способ чистки такой же, как и с уксусом. Нашатырный спирт очень хорошо очищает от различных типов загрязнений, но использовать его регулярно не рекомендуется – необходимо чередовать такую обработку с более щадящей.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
лайфхак интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:36

В чем встречать Новый год 2023, чтобы задобрить Черного Водяного Кролика и стать счастливой

21:35

Гороскоп на декабрь от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит последний месяц 2022 годаВидео

21:33

НАТО усилит поддержку Украины и поможет в защите от российских атак - заявление министров

21:27

Вместилось не все: "Мисс-Украина Вселенная" засунула пышный бюст в сетку

21:15

Даже в магазин не нужно идти: 4 способа вернуть кафелю человеческий вид

Реклама
21:03

Джулия Робертс поделилась редким фото своих близнецов

20:47

"Дискуссия продолжается": в НАТО дали понять, что вопрос о поставках Украине ЗРК Patriot не закрытВидео

20:40

Ядерный шантаж РФ: как Кремль может использовать ЗАЭСмнение

20:26

Больше никакой вони: как избавиться от запаха табака

20:19

"Хотела смудрить, но ступила": предательница Ани Лорак рассказала, кто должен навести порядок в мире

19:53

"Угрозы по графику": к киевлянам обратились с важным сообщением о ракетных ударах РФВидео

19:31

Значительно продвинулись вперед: ВСУ освободили 13 населенных пунктов на ЛуганщинеВидео

19:20

Война будет завершена в следующем году нашей победоймнение

18:55

Favbet поддержал забег "Объединенные смелостью" для сбора средств на "Ловца шахедов" реклама

18:32

Срочная помощь от США: стало известно, что вошло в многомиллионный пакет для УкраиныВидео

18:30

Жена Виктора Павлика рассказала про планы на второго ребенка и показала беременное фото

17:52

"Он для меня один и единственный": бывшая жена Потапа сделала неожиданное признание

17:42

Солистка популярной украинской группы рассказала о смерти близкого человека из-за генератора

17:35

СБУ проверит букмекерскую контору 1xBet на связи с Россией

17:33

"Ситуация сложная": свет в Украине могут подавать лишь на 5-6 часов в день - ШмыгальВидео

Реклама
17:23

Звезда "Вечернего квартала" спародировал, как Лукашенко прятался от "покушения Украины и Польши"

17:08

"Украина - заложница": Кулеба рассказал о жесткой игре Орбана с ЕСВидео

17:00

Во Львове депутаты потребовали запретить работу УПЦ МП

16:51

Звезда реалити-шоу раскрыла подробности страстного романа с принцем Гарри

16:29

РФ устроит ковровые бомбардировки Украины, если Запад не поможет Киеву - бывший главком сил НАТОВидео

16:24

Как избавиться от надоедливого грибка в ванной, который опасен для здоровья

15:59

Будет интернет: по всей стране в "Пунктах несокрушимости" установят Starlink - МинцифрыВидео

15:45

Даша Астафьева и Леся Никитюк в фартуках устроили переполох на кухнеВидео

15:43

Фортуна, но не лотерея: 7 женских имен, владелицам которых сопутствует удачаВидео

15:41

Есть страшно, а выкинуть жалко: что приготовить из завалявшееся в холодильнике сметаны

15:39

Каминская рассказала правду про отъезд из Украины, и почему не могла чистить картошку как АстафьеваВидео

15:08

Как не остаться без волос: семь типичных ошибок при мытье головы

14:52

Из Франции в Украину привезли мощную ракетную установку LRU - РезниковВидео

14:52

"Труха вместо мозгов": Ефросинина прошлась по российской телеведущей, которая захотела ехать на фронт

14:50

Переборщила с пластикой: дочь Успенской сделала из себя Алсу

14:43

Известная российская модель снялась с пропагандистской символикой на обложке известного глянца

14:38

Дело 10-ти минут: как сделать так, чтобы телефон меньше разряжался

14:30

Европа все больше и больше закупает российского газа - Financial TimesВидео

14:01

Дорофеева рассказала, как справляется с хейтом из-за своего романа с КацуринымВидео

13:53

Блэкаут в Украине: как обеспечить себя освещением, водой и едойВидео

Реклама
13:33

Прикрывал отход и был покаран: ВСУ ликвидировали офицера-оккупанта из Белгородской области

13:08

В Литве прокомментировали отмену концертов Лободы и запрет на въезд в страну

13:05

В НАТО вновь рассматривают план передачи ВСУ истребителей МиГ-29 и F-16 - адмирал СтавридисВидео

13:00

Гороскоп на завтра 30 ноября 2022: Рыбам – суета и работа, а Львам – экономия сил

12:54

Ей было 37 лет: в России нашли мертвой популярную актрису.

12:54

Словакия передала Украине 30 единиц БМП1 взамен на танки Leopard от Германии

12:41

В Кремле передумали вести переговоры с Украиной: мозолит "украинская позиция"Видео

12:36

Украина мобилизовала всю страну на войну, а Россия - нет: генерал из США дал прогноз на сраженияВидео

12:28

Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник

12:18

Гороскоп Таро на декабрь 2022 для Раков, Львов и Дев: что принесет первый месяц зимыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять