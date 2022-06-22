Как быстро отмыть плитку в ванной от налета: это средство найдется в каждой аптеке

Нашатырь поможет быстро очистить плитку в ванной комнате / dom-v-sadu, ua.depositphotos.com

Плитка в ванной постоянно покрывается влажными испарениями и мыльным налетом. Хозяйки ломают голову, как же сделать так, чтобы она снова сияла. В этом может помочь обычный нашатырь. Об этом сообщает Ukr.Media.

Ни одно магазинное средство не способно достичь такого эффекта.

Как приготовить раствор для мытья плитки

Для приготовления средства для мытья поверхности необходимо:

100 мл нашатыря,

4 л теплой воды.

Воду и нашатырь следует смешать и перелить в емкость с распылителем. Раствор необходимо нанести на пол и стены ванной комнаты.

Как долго необходимо держать раствор на поверхности плитки

Раствор необходимо оставить на поверхностях в ванной на 20-30 мин. После этого пол и стены необходимо смыть теплой подою и вытереть насухо.

Важно: все действия следует проводить в защитных перчатках. При этом необходимо обеспечить вентиляцию обрабатываемого помещения.

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