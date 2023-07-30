Даже следа на останется: 3 простых способа, как вывести желтые пятна на наволочке

Если на наволочке появились желтые пятна, одного стирального порошка будет маловато, чтобы их вывести.

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Как вывести желтые пятна на наволочке/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ни один предмет текстиля дома не может быть идеально чистым очень долгий период времени, ведь во время пользования такими вещами на них появляются пятна и оседает пыль. То же самое касается и подушек. Поверхность подушки собирает на себя не только пыль и грязь, которая оседает на ней, но и частицы кожи, которые отшелушиваются, пот, жир и тому подобное. Поэтому неудивительно, почему желтеет наволочка на подушке даже за короткое время использования.

Если вам придется искать способ, как вывести желтые пятна на наволочке, то не стоит рассчитывать, что в этом нелегком деле поможет лишь стиральный порошок. Обычно лишь его бывает уже недостаточно.

Мы собрали несколько способов, как эффективно можно избавиться от желтых пятен, чтобы от них не осталось ни следа.

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Прежде всего перед стиркой наволочку нужно хорошо вытряхнуть, чтобы внутри не осталось перьев или пуха. Также стоит ее прополоскать в прохладной воде. И только после этого стирать с применением различных средств.

1. Средство для мытья посуды

Нужно растворить средство для мытья посуды в теплой воде из расчета 0,5 столовой ложки средства на 1 л воды. Замочить в этом растворе наволочку и наперник и оставить минимум на 1 час. Время от времени нужно помешивать вещи в воде. Когда пройдет указанное время, можно доставать вещи и прополоскать в чистой воде.

Если одного раза было мало, чтобы избавиться от желтых пятен, повторите процедуру еще раз.

2. Порошок, гель для посуды, отбеливатель и бура

Нужно смешать первые три ингредиента в равных пропорциях –примерно по чашке. К ним добавить пол чашки буры (натриевая соль борной кислоты, которую можно приобрести в аптеке). Растворите всё это в воде и замочите в этом растворе наволочки. Через некоторое время вытащить и постирать в машинке.

3. Подушечка средства для посудомойки

Чтобы избавиться от желтых пятен на наволочках, вы можете добавить подушечку средства для посудомоечной машины в стиральную машинку перед стиркой. Таким способом можно добиться поистине впечатляющего эффекта.

Вместо такой подушечки можно добавить кристаллы соды.

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