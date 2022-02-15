Дата 20.02.2022 – магия дня, что нужно делать, чтобы не навлечь беду

Зеркальная дата 2022 - 20.02.2022 / depositphotos.com/

Последний месяц зимы богат магическими числами. Самое ожидаемое "событие" - зеркальная дата 22.02.2022, которую астрологи называют одним из наиболее энергетически сильных дней столетия. Также стоит обратить внимание на 20.02.2022 – в этом дне спрятались пять двоек, которые могут привлечь удачу.

О том, какой период этого года может принести удачу и исполнение всех желаний, читайте в материале: Успех и счастье следуют по пятам: назван самый удачный период 2022 года.

Дата 20.02.2022 примечательна тем, что , согласно нумерологии, число 2 символизирует гармонию, женственность, мужское начало и мудрость. Этот день также начинается с двойки и будет наполнен позитивной энергетикой для создания отношений и развития интуитивных способностей.

20.02.2022 – что можно делать

Астрологи рекомендуют в эту магическую дату проявлять свои самые лучшие качества: заниматься благотворительностью, просить прощения и забывать обиды, постараться понять человеческие недостатки. Дата 20.02.2022 для свадьбы – самое лучшее время. В этот день можно признаваться в чувствах, делать предложение, объявлять о помолвке и начинать отношения.

Кроме того, в этот день можно достичь успехов и в профессиональной деятельности. Можно планировать заключение сделок и проведение важных переговоров. Новые начинания будут удачными.

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Что нельзя делать в зеркальную дату

В этот день стоит воздержаться от ссор и конфликтов и уже тем более их не провоцировать. Чтобы не спугнуть удачу и везение 20 февраля нельзя:

ругаться;

замышлять плохое;

завидовать;

желать зла.

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