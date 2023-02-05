Да будут свет и тепло в каждом блиндаже: делаем окопную свечу своими руками

Расскажем, как сделать свечу и существенно увеличить длительность ее горения.

Как изготовить окопную свечу / instagram.com/p/CjYSOtPopsZ/

Украинцы оказались в условиях, когда перспектива остаться без отопления, электроэнергии, газа, водоснабжения и связи – реальность, а не сюжет фильма про Апокалипсис. Поэтому из закромов памяти достали идеи, как согреться и подогреть еду в условиях отсутствия благ цивилизации. Одним из таких способов стала окопная свеча, а значит на поверхности оказался вопрос, как приготовить окопную свечу.

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Окопная свеча: назначение и достоинства

Перед тем, как искать ответ на вопрос, как сделать блиндажную свечу, нужно разобраться, для чего она используется. Такие источники света давно проверены украинскими защитниками в полевых условиях и заслужили доверие. Их используют не только для освещения блиндажей и других сооружений, но и для подогрева еды. Также окопная свеча является хорошим источником тепла и способна обогреть небольшое помещение укрытия. Она будет источником света в течение длительного периода времени. При горении она не чадит и не дымит, что делает ее незаменимой в полевых условиях. Практика показывает, как долго горит окопная свеча – в среднем 7 часов. Все зависит от погодных условий и условий, в которых она горит.

Как сделать окопную свечу дома: инструкция

Самодельные свечи завоевали доверие военных и зачастую они сами просят волонтеров изготовить и доставить такие источники тепла и света. Поэтому вопрос, что нужно для окопной свечи требует исчерпывающего ответа.

Итак, для изготовления блиндажной свечи понадобятся следующие материалы:

воск или парафин;

гофрированный картон;

чайник;

ножи – канцелярский и кухонный;

невысокие консервные банки.

Окопная свеча длительного горения изготавливается следующим образом:

В первую очередь нарезается картон поперек гофры. Каждая полоска должна быть на более 5 см в ширину. Полоски нужно скрутить в тугие рулоны, которые затем вставляются в банки. Между слоями картона в банке нужно вставить картонные полоски, которые будут служить фитилями. После этого нужно растопить парафин или воск в чайнике. Жидкий парафин постепенно заливается в банки с картоном. Лучше всего парафин заливать поэтапно, так как он густой и медленно проникает в поры и гофру картона. Нужно дать время, чтобы жидкость проникла во все отверстия, только после этого можно залить остаток, не до самого верха банки. Определить, сколько воска нужно для окопной свечи можно на глаз, а при необходимости подлить еще.

Что можно использовать вместо фитиля для свечи? Если нет традиционных натуральных ниток для фитиля, можно использовать картонные полоски. При использовании нитей их нужно пропитать в растопленном воске, чтобы они не сгорели раньше времени. Более подробную инструкцию, как сделать окопную свечу покажет видео, которых очень много в сети.

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