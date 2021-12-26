Чтобы в доме всегда водились деньги: что нужно обязательно поставить на стол на Новый год 2022

Денежные приметы на Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

Новый год 2022 уже совсем скоро, а примет и суеверий множество. Каждый хочет привлечь в свою жизнь удачу и финансовое благополучие.

Специалисты говорят, чтобы ваша жизнь была удачной в будущем году, стоит быть внимательными к окружающим. Токсичные люди могут забирать у вас всю положительную энергию из-за чего год Тигра будет не такой продуктивный, как хотелось бы.

Категорически запрещено вступать в Новый год с долгами и финансовыми трудностями. По словам специалистов, отдавать долги можно даже 31 декабря.

Если во время новогоднего застолья вам вручат денежную купюру, это очень хороший знак. Весь будущий год вас ждет неожиданная прибыль.

Обязательно положите новую, целую и не помятую купюру в красный мешочек и спрятать в шкафу. Она будет притягивать финансовый достаток.

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Специалисты рекомендую в новогоднюю ночь написать на листочке бумаги денежную сумму, которую вы хотите получать в месяц. Листок сверните и спрячьте под новогоднюю елку.

Что должно быть на столе в Новый год 2022 для привлечения финансового достатка

Обязательно поставьте в центр стола апельсины. Они привлекают достаток в дом и здоровье.

На праздничном столе под тарелку с основным блюдом положите монетку и загадайте желание.

Новогодний праздничный стол 2022 должен быть богатым и разнообразным. Стоит поставить побольше мяса и меньше рыбы.

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