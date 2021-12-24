Привлечете богатство и окутает невероятная удача: какие вещи в доме должны быть на Новый год 2022

Как привлечь удачу в Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

До Нового года 2022 осталось меньше недели. Это время праздника и волшебного настроения.

Чтобы в год Тигра привлечь финансовую удачу, достаток и благополучие нужно знать несколько правил.

Как говорят эксперты, нельзя одевать в новогоднюю ночь 2022 оттенки неонового цвета (малиновый, оранжевый, лимонный). Такие цвета отпугнул удачу и привлекут беду.

В Год Черного Водяного Тигра стоит выбрать деликатный образ. На Новый год 2022 одевать стоит одежду молочного, серебристого и золотого цвета.

Какие цвета привлекут удачу и деньги на Новый год 2022

По словам специалистов, весь 2022 год будет преобладать белый и молочный цвет. Он способен принести в дом удачу, в жизнь радость, а в работе разрешить конфликты.

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А вот серебристый цвет приносит финансовый достаток. Только не блеск и мишура, а благородный сдержанный серый цвет с блеском.

Эксперты также советуют, чтобы в вашем доме была весь год удача и достаток, нужно выбросить все ненужные вещи и мысленно отпустить обиды.

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