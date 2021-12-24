Привлечете богатство и окутает невероятная удача: какие вещи в доме должны быть на Новый год 2022

Узнайте, какой цвет в 2022 году принесет финансовый достаток и удачу.
До Нового года 2022 осталось меньше недели. Это время праздника и волшебного настроения.
Чтобы в год Тигра привлечь финансовую удачу, достаток и благополучие нужно знать несколько правил.
Как говорят эксперты, нельзя одевать в новогоднюю ночь 2022 оттенки неонового цвета (малиновый, оранжевый, лимонный). Такие цвета отпугнул удачу и привлекут беду.
В Год Черного Водяного Тигра стоит выбрать деликатный образ. На Новый год 2022 одевать стоит одежду молочного, серебристого и золотого цвета.
Какие цвета привлекут удачу и деньги на Новый год 2022
По словам специалистов, весь 2022 год будет преобладать белый и молочный цвет. Он способен принести в дом удачу, в жизнь радость, а в работе разрешить конфликты.
А вот серебристый цвет приносит финансовый достаток. Только не блеск и мишура, а благородный сдержанный серый цвет с блеском.
Эксперты также советуют, чтобы в вашем доме была весь год удача и достаток, нужно выбросить все ненужные вещи и мысленно отпустить обиды.
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