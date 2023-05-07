Чтобы блюдо не было "резиновым": как правильно солить мясо – 3 правила опытных хозяек

Готовить и есть мясо любит много людей, однако не все знают, когда солить мясо при варке супа или другого блюда, жарке или запекании продукта.

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Как правильно солить мясо во время приготовления/ ua.depositphotos.com

Вы стараетесь тщательно придерживаться всех правил приготовления мяса, но оно всё равно получается либо "резиновым", либо просто невкусным? Есть одно правило, о котором многие забывают. Речь идет о том, как правильно солить мясо во время приготовления. На самом деле от этого во многом зависит то, каким получится блюдо.

Когда солить мясо при жарке

Опытные кулинары советуют солить мясо незадолго до окончания жарки. Дело в том, что соль способствует выделению сока. Итак, если посолить блюдо слишком рано, то мясо отдаст слишком много сока и может получиться очень сухим.

Если посолить в начале приготовления, то оно будет очень жестким. Поэтому лучше делать это либо в конце жарки, либо на стадии полуготовности.

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Стейк рекомендуют солить уже после того, как он приготовился.

Когда солить мясо при варке

Если вы варите мясо, лучше посолить его за 20-25 минут до завершения варки, когда продукт еще не совсем готов. Поскольку соль способствует выделению жидкости, то мясо, которое посолили в начале приготовления, может стать слишком сухим и жестким.

Когда солить мясо при запекании

Если вы запекаете мясо, то лучше посолить его, когда оно будет готово лишь наполовину. В таком случае оно будет нежным и не потеряет своей сочности.

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