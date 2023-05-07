УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Чтобы блюдо не было "резиновым": как правильно солить мясо – 3 правила опытных хозяек

Алёна Воронина
7 мая 2023, 11:35 обновлено 7 мая, 11:35
87
Готовить и есть мясо любит много людей, однако не все знают, когда солить мясо при варке супа или другого блюда, жарке или запекании продукта.
Мясо, соль
Как правильно солить мясо во время приготовления/ ua.depositphotos.com

Вы стараетесь тщательно придерживаться всех правил приготовления мяса, но оно всё равно получается либо "резиновым", либо просто невкусным? Есть одно правило, о котором многие забывают. Речь идет о том, как правильно солить мясо во время приготовления. На самом деле от этого во многом зависит то, каким получится блюдо.

Когда солить мясо при жарке

Опытные кулинары советуют солить мясо незадолго до окончания жарки. Дело в том, что соль способствует выделению сока. Итак, если посолить блюдо слишком рано, то мясо отдаст слишком много сока и может получиться очень сухим.

Если посолить в начале приготовления, то оно будет очень жестким. Поэтому лучше делать это либо в конце жарки, либо на стадии полуготовности.

видео дня

Стейк рекомендуют солить уже после того, как он приготовился.

Когда солить мясо при варке

Если вы варите мясо, лучше посолить его за 20-25 минут до завершения варки, когда продукт еще не совсем готов. Поскольку соль способствует выделению жидкости, то мясо, которое посолили в начале приготовления, может стать слишком сухим и жестким.

Когда солить мясо при запекании

Если вы запекаете мясо, то лучше посолить его, когда оно будет готово лишь наполовину. В таком случае оно будет нежным и не потеряет своей сочности.

Вас также может заинтересовать:

мясо рецепт соль рецепты интересные новости
Реклама

Главное за день

"Я тебе по понятиям говорю, дон": Кадыров наорал на Пригожина из-за сдачи Бахмута

"Я тебе по понятиям говорю, дон": Кадыров наорал на Пригожина из-за сдачи Бахмута

12:06 Мир
На 9 мая Россия может готовить провокации в Украине и Беларуси - ГУР

На 9 мая Россия может готовить провокации в Украине и Беларуси - ГУР

11:44 Украина
РФ нанесла ракетный удар по Балаклее: из-за атаки россиян пострадали 5 человек

РФ нанесла ракетный удар по Балаклее: из-за атаки россиян пострадали 5 человек

10:40 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:28

Настоящий обман зрения: лишь единицы найдут лишнюю букву за 10 секунд

12:21

В боях за Украину погиб один из основателей хортинга на Киевщине

12:06

"Я тебе по понятиям говорю, дон": Кадыров наорал на Пригожина из-за сдачи БахмутаВидео

12:05

Наивкуснейший шашлык в духовке: как приготовить сочное мясо без шампуровВидео

11:44

На 9 мая Россия может готовить провокации в Украине и Беларуси - ГУР

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:35

Чтобы блюдо не было "резиновым": как правильно солить мясо – 3 правила опытных хозяек

11:29

Не успеете подавать на стол: супер вкусная закуска за 1 минуту, которую сметают всегда - рецептВидео

10:47

Неузнаваемая: Королева "выгуляла" рыхлые бульдожьи щеки на похоронах Юдашкина

10:40

РФ нанесла ракетный удар по Балаклее: из-за атаки россиян пострадали 5 человек

Реклама
10:31

Когда отступит похолодание и в Украину придет настоящее тепло - прогноз погоды на май 2023

10:28

Загадка с подвохом: нужно за 10 секунд найти корову, которая отличается от других

10:28

Что нужно сделать 7 мая, чтобы весь год проблем с деньгами не иметь: приметы и что нельзя делатьВидео

10:03

Бахмут уже не нужен: Пригожин раскатал губу на захват других 4-х городов УкраиныВидео

09:44

Пригожин решил поменяться местами с Кадыровым в Бахмуте, чтобы "подставить" Минобороны РФ - ISW

09:01

Украина опасается, что контрнаступление может не оправдать надежд партнеров – The Washington Post

09:00

Дроны над Кремлем: это только началомнение

08:52

Удивительный психологический тест: любимое время года раскроет тайны вашей личности

08:45

В Бахмуте погиб американский ветеран Кристофер Кэмпбелл — жених дочери режиссера Санина

07:49

Ночью в ряде городов оккупированного Крыма прозвучали взрывы: что известноВидео

07:30

Астролог Влад Росс предсказал скорую кончину Путина: до конца президентского срока не дотянетВидео

Реклама
06:50

НАТО после войны нам все даст... Или нет?мнение

04:30

Как навсегда избавиться от одуванчиков: самые полезные советы для садоводов

03:03

Для чего азиаты отращивают огромный ноготь на мизинце, а остальной мир повторяет за ними

02:20

Если полки трещат по швам: 12 способов, как разместить вещи в шкафу, когда мало места

01:30

Что делать если сало не жуется: ловкий трюк, о котором знают лишь единицы

00:05

"Не можем опровергнуть": СБУ рассказала о своей причастности к покушению на Прилепина

06 мая, суббота
23:20

"Это древняя венгерская земля": Орбан оскандалился после "присвоения" ЗакарпатьяВидео

22:40

"Это все инсценировка": у Зеленского прокомментировали подрыв автомобиля ПрилепинаВидео

22:03

Какие приборы "мотают" счетчик в режиме ожидания сильнее всего

21:13

"Эвакуация" проходит слишком быстро: оккупанты могут готовить провокации на Запорожье - Федоров

21:06

Женщина показала скрытую функцию ручки внутри автомобиля: видео стало вирусным в Сети

20:54

Всегда ли посуда бьется на счастье: когда разбитые тарелки и чашки могут предвещать беду

19:59

Тариф на электроэнергию в Украине может вырасти почти в два раза: в чем причина

19:51

"Заявления Пригожина - блеф": в ВСУ рассказали, что на самом деле происходит в БахмутеВидео

19:38

"Трудно понять, как Путин это переживет": Украина может взять войска РФ в заложники в Крыму – ФукуямаВидео

19:31

Для чего полезно есть миндаль: "броня" от депрессии и "прочистка" мозга, но есть нюанс

19:20

Они не просто злодеи, они - слабоумныемнение

19:11

Два признака на ногах, которые говорят о серьезных проблемах со здоровьем

18:57

Взрывы в Крыму: оккупанты показали фото "прилета украинской баллистической ракеты"Видео

18:03

Гороскоп на завтра 7 мая 2023: Козероги озолотятся, а Стрельцам пора взять себя в рукиВидео

Реклама
18:00

Подрыв машины Прилепина: кто это, кто стоит за покушением и что говорят в Кремле - все подробностиВидео

17:35

Как правильно применять мицеллярную воду: кожа будет сиять здоровьем

17:33

Россияне набросились на Пугачеву прямо во время похоронВидео

17:13

Взрывная головоломка по картинке: найти лишнее число за 15 секунд почти невозможно

16:56

После 9 мая Бахмут станет ненужным для РФ – СвитанВидео

16:55

"Копия мама": Потап показал сильно повзрослевшего сына

16:40

Момент попал на видео: путинский "попугай" Песков полез целовать руки ПугачевойВидео

16:12

В России взорвали известного писателя-пропагандиста Прилепина

16:08

Один боец уже дважды был в плену: Украина вернула во время обмена 45 защитников "Азовстали"ФотоВидео

16:05

"Мечтал вернуться домой с победой": оккупанты забрали жизнь 22-летнего защитника Украины

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять