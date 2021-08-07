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Что взять на перекус в дорогу: крутые советы от диетолога

7 августа 2021, 01:37

Лучше заранее продумать рацион. Какие продукты стоит брать в путешествие, рассказала врач-терапевт, диетолог Татьяна Лакуста.

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Какую еду взять с собой в путешествие / 1zoom.ru

Отправляясь в путешествие, не лишним будет взять с собой перекус в дорогу. Впрочем, это лишь название такое – перекус, а по факту часто необходимо брать полноценную еду. В таком случае не придется есть беляши или чебуреки на остановках.

Лучше заранее продумать рацион. Какие продукты стоит брать в путешествие, рассказала врач-терапевт, диетолог, автор клуба сбалансированного питания "The Vilka" Татьяна Лакуста на своей страничке в Инстаграм.

Что взять с собой в поездку⠀

Первое, что нужно взять с собой, – несколько хладагентов и термосумку. Это позволит еде оставаться охлажденной в течение нескольких часов и не испортиться в пути.

  • В длительную поездку нужно брать еду для сытости. Она не будет провоцировать постоянно жевать и развлекать себя снекам. Например, бутерброд с мясом/фетой/твердым сыром/хумусом/паштетом или яйцо, жаренное в хлебе. Выбирайте на свое усмотрение.
  • Клетчатка даст наполненность. Это могут быть: банан, яблоко, смородина, черешня, мелкие помидоры Черри, огурец, зелень.⠀
  • Вода. Дополнительно допивать растворенный сахар в воде в виде соков, газировки, в ситуации, когда вы пол дня обездвижены - это не лучшая идея. Особенно для детей, у которых появляется гиперактивность на избытке сахара.
Газированная вода
Берите в путешествие обычную воду / Вокруг света
  • В дорогу также подойдут: орехи, углеводно-протеиновые батончики, сыр, кукуруза, отварной молодой картофель. По словам диетолога, это насытит с пользой.
  • Десерты также можно брать с собой. Но помните, что употреблять их следует после основной еды, а не вместо нее.

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Ранее сертифицированный нутрициолог Оля Усенко поделилась золотыми правилами, как среди многообразия ярких упаковок находить полезные для вашего здоровья продукты.

путешествия диетолог перекус
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