Что взять на перекус в дорогу: крутые советы от диетолога

Какую еду взять с собой в путешествие / 1zoom.ru

Отправляясь в путешествие, не лишним будет взять с собой перекус в дорогу. Впрочем, это лишь название такое – перекус, а по факту часто необходимо брать полноценную еду. В таком случае не придется есть беляши или чебуреки на остановках.

Лучше заранее продумать рацион. Какие продукты стоит брать в путешествие, рассказала врач-терапевт, диетолог, автор клуба сбалансированного питания "The Vilka" Татьяна Лакуста на своей страничке в Инстаграм.

Что взять с собой в поездку⠀

Первое, что нужно взять с собой, – несколько хладагентов и термосумку. Это позволит еде оставаться охлажденной в течение нескольких часов и не испортиться в пути.

В длительную поездку нужно брать еду для сытости. О на не будет провоцировать постоянно жевать и развлекать себя снекам. Например, бутерброд с мясом/фетой/твердым сыром/хумусом/паштетом или яйцо, жаренное в хлебе. Выбирайте на свое усмотрение.

на не будет провоцировать постоянно жевать и развлекать себя снекам. Например, бутерброд с мясом/фетой/твердым сыром/хумусом/паштетом или яйцо, жаренное в хлебе. Выбирайте на свое усмотрение. Клетчатка даст наполненность. Это могут быть: банан, яблоко, смородина, черешня, мелкие помидоры Черри, огурец, зелень.⠀

даст наполненность. Это могут быть: банан, яблоко, смородина, черешня, мелкие помидоры Черри, огурец, зелень.⠀ Вода. Дополнительно допивать растворенный сахар в воде в виде соков, газировки, в ситуации, когда вы пол дня обездвижены - это не лучшая идея. Особенно для детей, у которых появляется гиперактивность на избытке сахара.

Берите в путешествие обычную воду / Вокруг света

В дорогу также подойдут: орехи, углеводно-протеиновые батончики, сыр, кукуруза, отварной молодой картофель. По словам диетолога, это насытит с пользой.

орехи, углеводно-протеиновые батончики, сыр, кукуруза, отварной молодой картофель. По словам диетолога, это насытит с пользой. Десерты также можно брать с собой. Но помните, что употреблять их следует после основной еды, а не вместо нее.

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