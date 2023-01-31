Что сделать, чтобы ногам было тепло зимой: 6 волшебно простых способов сохранить здоровье

Замерзшие ноги зимой – неприятность, от которой хочется побыстрее избавиться. Не всегда решением становятся даже самые лучшие ботинки. Однако они в совокупности с другими методами могут стать отличным решением и обеспечить крепкое здоровье даже в лютый мороз. Предлагаем узнать, как лучше утеплить ноги в мороз.
Главред расскажет, что делать, если промокли ноги "Промокли и замерзли ноги: что делать, чтобы не слечь с температурой".
Замерзли ноги: последствия и опасные симптомы
Подмерзнуть на прогулке – еще не конец света, но переохлаждение может иметь серьезные последствия, поэтому нужно знать его признаки и предпринять меры. Итак, переохлаждение имеет следующие признаки:
- потеря чувствительности в конечностях и пальцах, могут возникать чувство жжения и боли;
- болевые ощущения в суставах ног;
- кожа на пальцах приобретает белый оттенок.
Если есть хотя бы один из этих признаков, необходимо обратиться к врачу.
Кроме того, сильно замерзшие ступни могут стать причиной простудных заболеваний, воспаления хронических болезней, а также заболеваний мочеполовой системы. Поэтому нужно выбрать отличный способ, чтобы не мерзли ноги, о которых пойдет речь далее.
Как сделать чтобы ногам было тепло: 6 волшебных способов
На сегодня существует шесть этапов, которые помогут обеспечить тепло ступней и крепкое здоровье.
- В первую очередь нужно проверить обувь. Зимние ботинки должны иметь толстую подошву и мех внутри. Также зимняя обувь должна быть на размер больше, чем стопа, чтобы в ботинок без труда влезла нога в теплом носке.
- Внимание нужно уделить стелькам. Они должны быть из меха, в идеале с теплоотражающим фольгизированным материалом на основании. В них нужно сделать несколько небольших отверстий для циркуляции воздуха и вырезать по размеру "родной" стельки.
- Теплоотражатель ответить на вопрос, что делать чтобы не мерзли ноги зимой в сапогах. Этот материал можно купить в строительном магазине и вырезать стельки самостоятельно. В таких стельках также понадобятся отверстия для воздуха, чтобы стопы не прели.
- Одним из доступных способов согреть ноги в морозную погоду является сухая горчица. Ее нужно насыпать в носки. Еще одну пару носок нужно одеть на стопы и только потом носки с горчицей, чтобы не было ожога. Способ не практичный, но поможет согреть стопы.
- Перечный пластырь также способен ответить на вопрос, как согреть ноги в холодном помещении. Его нужно наклеить на тонкий хлопковый носок и одеть на ноги. Сверху одеваются теплые носки.
- Нужно отказаться от сигарет и алкоголя. Они провоцируют сужение сосудов, что препятствует поступлению крови к конечностям.
Эти простые способы согреть ноги помогут избежать переохлаждения, а также более серьезных последствий в виде обморожений.
Замерзли ноги: что делать, чтобы не заболеть
Если сберечь тепло не удалось, и вы замерзли на остановке, а потом по пути домой, нужно знать, как минимизировать последствия такой неприятности.
Ответить на вопрос, что делать, если замерзли ноги, чтобы не заболеть, помогут следующие утверждения:
- Если вы находитесь на улице, а поблизости нет теплого помещения, нужно активно двигаться. Чтобы согреть ноги в ботинках подойдут любые движения пальцами ног, стопами, шаги, прыжки.
- После возвращения домой надо снять носки и растереть ноги махровым полотенцем. Также можно попарить ноги в горячей воде. Начинать процедуру нужно с температуры не выше 30 градусов по Цельсию, постепенно подливая горячую воду.
- В грелку или бутылку надо налить горячую воду и положить под ноги.
После всех этих процедур нужно тепло одеться, а особенно укутать ноги. Рекомендуется пить горячее питье – травяные чаи, какао, черный чай с лимоном и имбирем. Напитки помогут согреться и активизируют защитные функции организма.
Вам будет интересно:
- Орхидеи не замерзнут и не сгниют: как поливать тропическое растение в морозы
- Что делать, чтобы не замерзнуть в бомбоубежище - советы, как сохранить тепло
- Чего боится драцена и как спасти растение, если оно замерзло