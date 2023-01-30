Промокли и замерзли ноги: что делать, чтобы не слечь с температурой

Расскажем о последствиях промокших ног и о том, что нужно сделать в первую очередь.

Что делать если промокли ноги на улице / pixabay.com

За окном зима, а впереди весна со слякотью, мокрым снегом, лужами. Такая погода не способствует сухости ног, поэтому вопрос, что делать, если промокли ноги на улице, остается очень актуальным. Мокрые ноги – это не просто неприятно, но еще и грозит простудными заболеваниями и другими неприятностями. Рассказываем, как избежать проблем со здоровьем и уберечь себя от этой проблемы.

Как сделать, чтобы не промокли ноги на улице

Возникновение этой проблемы связано с рядом ошибок, которые допускают люди. В первую очередь, промокшим ногам способствует неправильно подобранная обувь. Если в дождливую и слякотную погоду выбрать демисезонные кроссовки или кеды, то промокшие и замерзшие ноги вам гарантированы.

Кроме того, вопрос, что делать, если промокли ноги на улице, актуален для владельцев поношенных ботинок. Изношенная обувь также может привести к проникновению влаги внутрь – трещины на подошве, заломы на верхней части, плохо прошитая и проклеенная линия стыка верхней части и подошвы ботинок.

Исправить ситуацию поможет резиновая или вовремя отремонтированная обувь. Первый вариант решения проблемы нельзя носить долго, так как парниковый эффект внутри станет причиной грибковых заболеваний. Однако резиновые сапоги станут отличным решением проблемы, если есть возможность их сменить на обычную пару обуви. Таким образом, ответом на вопрос, как сделать, чтобы не промокли ноги на улице, будет надежная обувь, подобранная по погоде и по сезону, а также резиновая пара сапог, которые можно сменить.

Промокли ноги: какие последствия могу быть

Ледяная вода, мокрые ботинки и носки – это повод для охлаждения ног. Именно переохлаждение становится причиной появления простудных и инфекционных заболеваний, а также обострения хронических заболеваний.

Если промокли и замерзли ноги, последствия могут быть следующими:

простудные заболевания – насморк, острые респираторные заболевания;

заболевания мочевой системы – циститы, боли в почках;

обострение хронических заболеваний почек, мочевого пузыря;

воспалительные процессы в суставах – артрит, невралгии, воспаления седалищного нерва.

Неприятностей можно избежать, если вовремя согреться и выполнить ряд других рекомендаций.

Что делать, если промокли и замерзли ноги на улице

В холодное время года бывает все, поэтому нужно быть готовым к решению вопроса, как не заболеть, если промокли и замерзли ноги. Для этого есть несколько интересных рекомендаций, о которых и пойдет речь далее.

В первую очередь нужно снять мокрые ботинки и носки. Это будет первым шагом к согреванию ступней, а значит и всего организма, а также снизит вероятность развития болезней.

Вторым шагом будет укутать ноги одеялом или надеть сухие носки и обувь. Если ноги замерзли, то нужно их растереть. Это позволит согреть их и запустить кровообращение. Растирать ноги нужно по часовой стрелке и до момента, когда они приобретут розовый оттенок. Это свидетельствует об активном кровообращении. Также для согревания ног можно попарить их в горячей воде. Ванночка для стоп активизирует все процессы в организме.

Третьим шагом станет горячее питье – чай, какао помогут согреться и расслабиться. В чай можно добавить травы или имбирь. Такое питье не только согреет весь организм, но и восполнит недостающие витамины, укрепит иммунитет, чтобы позже не искать ответ на вопрос, можно ли заболеть, если промокли ноги.

Единственным запретом в процессе согревания ног и всего организма после путешествия по лужам является алкоголь. Он снижает иммунитет и негативно воздействует на органы пищеварения, а это усиливает стресс для организма. Также, если вы застудили ноги и симптомы болезней уже есть, не стоит начинать пить антибиотики или другие препараты. Нужно обратиться к врачу и следовать его рекомендациям.

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