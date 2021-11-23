Чем полезно кофе для мозга - комментарий ученых / ua.depositphotos.com

У тех людей, кто каждый день пьет кофе, все ниже и ниже риск развития с возрастом когнитивных нарушений. Это связано с тем, что у них в мозге медленнее накапливаются амилоидные белки. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Frontiers of Aging Neuroscience.

Анализируя данные крупного исследовательского проекта, который проводился на протяжении десяти лет Университетом имено Эдит Коуэн, специалисты установили связь между напитком и несколькими важными маркерами, которые связаны с болезнью Альцгеймера.

"Мы обнаружили, что участники с более высоким потреблением кофе имели более низкий риск развития легких когнитивных нарушений, часто предшествующих болезни Альцгеймера, и самой болезни Альцгеймера", — говорит автор статьи, доктор медицины Саманты Гарденер.

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Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

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