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Что произойдет с человеком, если каждый день есть клубнику

Елизавета Бельмас
27 июня 2023, 17:32 обновлено 27 июня, 17:45
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Клубника - любимая ягода большого количества людей. Мы расскажем, что Что может быть от переедания клубники.
Сколько клубники полезно есть в день
Сколько клубники полезно есть в день / коллаж: Главред, фото: pexels

Клубника — идеальный вариант, чтобы увеличить ежедневное потребление витаминов и антиоксидантов. Если вы задумывались, чем полезна клубника для здоровья, то знайте, что эти сладкие и ароматные ягоды содержат необходимые питательные вещества, в том числе клетчатку, витамин С, фолиевую кислоту и калий. Они также содержат небольшое количество железа, магния , фосфора, селена и витаминов B6, K и E.

Несмотря на то, что клубника содержит приличное количество сахара , она включена в список продуктов с низким гликемическим индексом, потому что сразу повышает уровень сахара в крови.

Согласно исследованиям, опубликованным в журналах Antioxidants and Nutrients , регулярное употребление клубники делает уровень сахара в крови более здоровым.

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Помня обо всех этих преимуществах для здоровья и пытаясь узнать, можно ли есть много клубники - знайте, что её можно есть каждый день.

Сколько клубники полезно есть в день

Исследование, опубликованное в Международном журнале молекулярных наук, предполагает, что регулярное употребление в пищу продуктов с высоким содержанием витамина С, таких как клубника, может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Ежедневное употребление клубники также может поддерживать здоровье вашего мозга, как показало одно исследование, опубликованное в Annals of Neurology .

Помимо прочего, пищеварительная система тоже получает пользу от клубники. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США , одна чашка этого свежего фрукта содержит почти 3 грамма растворимой и нерастворимой клетчатки . Растворимая клетчатка необходима для правильного пищеварения, поскольку она втягивает воду в кишечный тракт, помогая организму усваивать питательные вещества.

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