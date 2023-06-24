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Что происходит с организмом человека, который постоянно ест сыр

Елизавета Бельмас
24 июня 2023, 12:52 обновлено 24 июня, 13:01
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Сыр - любимый продукт большого количества людей. Мы расскажем, что будет, если есть много сыра.
Что будет, если есть много сыра.
Что будет, если есть много сыра. / коллаж: Главред, фото: pexels

Всё, что связано с сыром - любимый вкус большого количества людей. Однако всем давно известно, что отсутствие баланса в рационе приводит к проблемам. Мы расскажем, что будет, если есть много сыра.

Что если каждый день есть сыр - польза

Сыр питателен и широко популярен — его используют во многих блюдах, от классических макарон с сыром до бутербродов, запеканок, салатов, пиццы и многого другого. Сыр украшает кулинарные блюда вкусом, ароматом, текстурой и цветом. Обладая впечатляющим питательным профилем, сыр содержит белок, жир, кальций, фосфор, калий и витамин B12, что делает его одним из важных продуктов для сбалансированного питания.

Тем не менее, сыр иногда получает плохую репутацию из-за высокого содержания жира.

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Здоровье кишечника

В то время как большое внимание уделяется йогурту, содержащему пробиотики - хорошие бактерии, которые поддерживают здоровье кишечника и способствуют общему здоровью, некоторые сыры, такие как швейцарский, чеддер, творог, гауда, эдам и грюйер, также содержат пробиотики. Эти пробиотики могут поддерживать здоровье кишечника, производя жирные кислоты с короткой цепью, которые поддерживают общую структуру и функции кишечника .

Слюна и полость рта

Удивительно или нет, но употребление сыра также может принести пользу здоровью полости рта. Наличие пробиотиков в сыре может положительно влиять на типы бактерий и иммунологических соединений в слюне. Употребление сыра также может стимулировать выделение слюны, снижая риск сухости во рту и ее осложнений, включая повышенную склонность к кариесу, заболеваниям десен, язвам во рту и затруднениям при жевании и глотании.

Можно ли есть сыр каждый день - необходимая норма

Большинство сыров богаты кальцием , но твердые сыры, как правило, содержат больше кальция, чем мягкие сыры. Например, по данным Министерства сельского хозяйства США , одна порция сыра Чеддер содержит около 300 миллиграммов кальция, что составляет почти одну треть ваших ежедневных потребностей в кальции. Однако порция бри содержит всего 52 мг. Следственно, стоит есть сыр каждый день, однако в небольших количествах.

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