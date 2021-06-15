Когда день Ивана Купала 2021: как нужно провести самый мистический праздник лета / GoodFon

День Ивана Купала 2021 – праздник мистический. Для наших предков это был один из самых важных дней лета. Многие верят, что и сегодня обычаи и традиции праздника Ивана Купалы актуальны. Они подскажут, как в этот день обеспечить себя здоровьем, красотой, любовью и богатством на год вперед.

Какого числа Ивана Купала 2021

Ночь на Ивана Купала в 2021 году выпала между вторником и средой – с 6 июля на 7 июля. И именно с вечера вторника начинаются главные гулянья. На рассвете же наступает кульминация праздника.

Читайте такжеДень летнего солнцестояния 2021: когда, приметы и что делатьСначала праздник отмечался в главный день лета – 21 июня – в день летнего солнцестояния. Но приход христианства внес свои коррективы: праздник объединили с днем рождения Иоанна Крестителя (24 июня). После перехода на григорианский календарь праздник Иван Купала вместе с днем Иоанна Крестителя "переехал" на 7 июля.

От Иоанна Предтечи празднику достался "Иван", а от языческого бога полевых цветов и плодов Купалы – "Купала". Так и появилось нынешнее название праздника. Позднее христиане и вторую часть названия адаптировали под христианского святого: мол, Купала – это "Купатель" (именно это означает имя Иоанна Крестителя).

Что делать в ночь на Ивана Купала: традиции и обычаи

Наши предки верили: не только растения в эту ночь приобретают чудодейственные свойства – но даже стихии способны поделиться своей магией. Поэтому и принято именно на Ивана Купалу собирать лечебные сборы трав, делать настойки и отвары, лечебные мази.

А еще – купаться в открытой воде (чтобы избавиться от всех болезней) и прыгать через костер (чтобы избавиться от всех напастей, сглазов и наговоров). Заодно, по поверью, прыжки через костер наделяют мистической удачей того, кто благополучно перепрыгнул через огонь. А девушек – еще и красотой.

Читайте такжеИван Купала – лучшие гадания на суженого, желание и судьбуПарочки прыжками через костер проверяют крепость своих отношений: если руки во время прыжка не разъединились, то девушку с парнем никакая сила уже не разлучит.

Абсолютно вся вода на Ивана Купалы считается волшебной – и в водоемах, и роса на траве, и дождевая. Поэтому принято умываться росой и гулять под дождем (если погода позволяет) – это всё добавляет сил, здоровья, удачи и красоты.

Еще именно на Ивана Купалы принято заготавливать веники для бани.

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Венок на Ивана Купала

Купальский венок считается главным атрибутом праздника. По канону, плести его нужно из двенадцати трав, каждая из которых что-то символизирует:

бархатцы – верность и красоту;

василек – красоту и нежность;

бессмертник – здоровье и долголетие;

тысячелистник – свободу и вольную волю;

любисток – преданность в любви;

барвинок – живительную силу и вечную любовь;

мальва – веру, надежду и любовь;

калина – женскую красоту;

ромашка – солнце, чистоту и верность;

усики хмеля – гибкий и острый ум;

мак – плодородие;

незабудка – постоянство и верность.

Впрочем, необязательно собирать в своем венке все эти двенадцать трав. Достаточно выбрать несколько трав, которые больше всего отвечают заветному желанию человека (скажем, обрести любовь или добиться успеха) – а к ним добавить обычные полевые цветы, что найдутся в своем саду или на ближайшем лугу (у бабушки в переходе метро).

В таком венке нужно проходить весь праздник – а потом пустить по воде (некоторые еще ставят внутрь свечку). Считается, что чем дальше уплыл венок – тем счастливее будет его обладатель в этом году. А если еще и свеча не погаснет – то и в любви всё у хозяйки венка будет благополучно.

Что нельзя делать на Ивана Купала

В старину этот праздник отмечали всей общиной: пропускать гулянья было нельзя, особенно женщинам. Люди верили: та женщина, что не пришла на праздник – ведьма. И ничем хорошим такая репутация не оборачивалась.

Еще на Ивана Купалу нельзя ложиться спать: иначе, мол, нечисть каверзу непременно устроит.

А вот церковь, наоборот, в этот день запрещает проводить любые купальские ритуалы и обряды – а нужно только молиться святому Иоанну Крестителю.