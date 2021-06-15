УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Когда день Ивана Купала 2021: как нужно провести самый мистический праздник лета

15 июня 2021, 04:10

Традиции Ивана Купала подскажут, что нужно и что нельзя делать в этот волшебный праздник – для своего здоровья, красоты и богатства.

Когда день Ивана Купала 2021 как нужно провести самый мистический праздник лета
Когда день Ивана Купала 2021: как нужно провести самый мистический праздник лета / GoodFon

День Ивана Купала 2021 – праздник мистический. Для наших предков это был один из самых важных дней лета. Многие верят, что и сегодня обычаи и традиции праздника Ивана Купалы актуальны. Они подскажут, как в этот день обеспечить себя здоровьем, красотой, любовью и богатством на год вперед.

Какого числа Ивана Купала 2021

Ночь на Ивана Купала в 2021 году выпала между вторником и средой – с 6 июля на 7 июля. И именно с вечера вторника начинаются главные гулянья. На рассвете же наступает кульминация праздника.

Читайте такжеДень летнего солнцестояния 2021: когда, приметы и что делатьСначала праздник отмечался в главный день лета – 21 июня – в день летнего солнцестояния. Но приход христианства внес свои коррективы: праздник объединили с днем рождения Иоанна Крестителя (24 июня). После перехода на григорианский календарь праздник Иван Купала вместе с днем Иоанна Крестителя "переехал" на 7 июля.

От Иоанна Предтечи празднику достался "Иван", а от языческого бога полевых цветов и плодов Купалы – "Купала". Так и появилось нынешнее название праздника. Позднее христиане и вторую часть названия адаптировали под христианского святого: мол, Купала – это "Купатель" (именно это означает имя Иоанна Крестителя).

Что делать в ночь на Ивана Купала: традиции и обычаи

Наши предки верили: не только растения в эту ночь приобретают чудодейственные свойства – но даже стихии способны поделиться своей магией. Поэтому и принято именно на Ивана Купалу собирать лечебные сборы трав, делать настойки и отвары, лечебные мази.

А еще – купаться в открытой воде (чтобы избавиться от всех болезней) и прыгать через костер (чтобы избавиться от всех напастей, сглазов и наговоров). Заодно, по поверью, прыжки через костер наделяют мистической удачей того, кто благополучно перепрыгнул через огонь. А девушек – еще и красотой.

Читайте такжеИван Купала – лучшие гадания на суженого, желание и судьбуПарочки прыжками через костер проверяют крепость своих отношений: если руки во время прыжка не разъединились, то девушку с парнем никакая сила уже не разлучит.

Абсолютно вся вода на Ивана Купалы считается волшебной – и в водоемах, и роса на траве, и дождевая. Поэтому принято умываться росой и гулять под дождем (если погода позволяет) – это всё добавляет сил, здоровья, удачи и красоты.

Еще именно на Ивана Купалы принято заготавливать веники для бани.

Читайте такжеПрикольные поздравления и живые открытки на Ивана Купала

Венок на Ивана Купала

Купальский венок считается главным атрибутом праздника. По канону, плести его нужно из двенадцати трав, каждая из которых что-то символизирует:

  • бархатцы – верность и красоту;
  • василек – красоту и нежность;
  • бессмертник – здоровье и долголетие;
  • тысячелистник – свободу и вольную волю;
  • любисток – преданность в любви;
  • барвинок – живительную силу и вечную любовь;
  • мальва – веру, надежду и любовь;
  • калина – женскую красоту;
  • ромашка – солнце, чистоту и верность;
  • усики хмеля – гибкий и острый ум;
  • мак – плодородие;
  • незабудка – постоянство и верность.

Впрочем, необязательно собирать в своем венке все эти двенадцать трав. Достаточно выбрать несколько трав, которые больше всего отвечают заветному желанию человека (скажем, обрести любовь или добиться успеха) – а к ним добавить обычные полевые цветы, что найдутся в своем саду или на ближайшем лугу (у бабушки в переходе метро).

В таком венке нужно проходить весь праздник – а потом пустить по воде (некоторые еще ставят внутрь свечку). Считается, что чем дальше уплыл венок – тем счастливее будет его обладатель в этом году. А если еще и свеча не погаснет – то и в любви всё у хозяйки венка будет благополучно.

Что нельзя делать на Ивана Купала

В старину этот праздник отмечали всей общиной: пропускать гулянья было нельзя, особенно женщинам. Люди верили: та женщина, что не пришла на праздник – ведьма. И ничем хорошим такая репутация не оборачивалась.

Еще на Ивана Купалу нельзя ложиться спать: иначе, мол, нечисть каверзу непременно устроит.

А вот церковь, наоборот, в этот день запрещает проводить любые купальские ритуалы и обряды – а нужно только молиться святому Иоанну Крестителю.

праздник Ивана Купала приметы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Анита Луценко вперые показала своего мужа на светском мероприятииАнита Луценко вперые показала своего мужа на светском мероприятии Почему взбесилась Россия из-за надписи "Героям слава!" на форме украинской сборнойПочему взбесилась Россия из-за надписи "Героям слава!" на форме украинской сборной Путин зря боится натовских ракет, нужно бояться украинскихПутин зря боится натовских ракет, нужно бояться украинских Гороскоп на сегодня 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дараГороскоп на сегодня 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара Чем полезны абрикосы: свойства, противопоказания и когда их можно естьЧем полезны абрикосы: свойства, противопоказания и когда их можно есть

Последние новости

04:22

В моду на лето 2021 вошли стильные и невероятно удобные женские сандалии на липучках

04:10

Когда день Ивана Купала 2021: как нужно провести самый мистический праздник лета Видео

03:44

Что означает имя Мария и кому оно принесет счастье

03:10

Названы худшие и лучшие завтраки для здоровья кишечника Видео

03:04

Эксперт объяснил, почему Украине пока что не светит членство в НАТО

Реклама
02:33

Названы 5 повседневных привычек, которые сокращают жизнь в среднем на 10 лет Видео

01:59

Гороскоп на завтра 16 июня 2021 всех знаков Зодиака: автокатастрофы и потеря части капитала Видео

01:38

Какие есть преимущества и сварливых и эгостичных мужей - ответ психологов Видео

01:06

Известный продюсер объяснил, почему в Украине не прижились патриотические песни

00:19

Гороскоп на сегодня 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара Видео

00:00

Врачи рассказали, какой чай нельзя пить на голодный желудок Видео

14 июня, понедельник
23:41

Климатолог дала детальный прогноз погоды на июль Видео

23:22

Байден назвал условие вступления Украины в НАТО Видео

22:51

Гарь и столб черного дыма: в США вспыхнул масштабный пожар на заводе, идет эвакуация

22:45

Как в магазине распознать рыбу, которую уже опасно есть Видео

22:21

В Кабмине приняли скандальное решение по бензину и дизтопливу Видео

22:08

Визит Зеленского в Вашингтон: на Банковой объявили ТОП-3 темы на переговоры с Байденом Видео

22:04

Зеленский "наехал" на МВФ из-за войны на Донбассе Видео

22:01

Пузырь или экономический рост: почему в Украине стремительно дорожает недвижимость

21:59

Слуга народа поддерживает голосование по законопроекту о долгах на рынке газа

Реклама
21:40

Умная защитная маска LG PuriCare начала продаваться в Украине Видео

21:38

В Мариуполе неадекват устроил разборки и убил пинцетом мужчину Видео

21:24

Россия не остановит Украину: в НАТО сделали резкое заявление об интеграции Киева в Альянс Видео

21:20

В Днепре иностранцы во время "вечеринки" перерезали горло козам и бросали их в костер

21:07

Арестович назвал два варинта решения проблемы в вопросе Донбасса Видео

20:54

Мощный взрыв в Новосибирске: увеличилось число пострадавших, названа причина Видео

20:43

В Британии перечислили новые симптомы коронавируса Видео

20:38

Регина Тодоренко в день своего рождения сообщила о трагедии в семье

20:33

Apple представила наушники Beats Studio Buds с шумоподавлением – они дешевле AirPods Pro

20:20

Итоги саммита НАТО для Украины: кричать о "перемоге" нет повода мнение

20:16

Украина "стянула" войска к Донбассу: Путин разразился новым обвинением в адрес Киева Видео

20:12

Какого числа День отца 2021 и как поздравляют Фото Видео

20:10

"Мужчины должны быть внимательны": врач обратил внимание на опасность популярного напитка Видео

19:51

СМИ назвали главных претендентов на должность пресс-секретаря Зеленского

19:45

Украина вступит в НАТО: Альянс дал обещание Киеву по ПДЧ Видео

19:33

Что скрывается под вышиванкой "своего сукиного сына" мнение

19:27

Google Chat и Workspace стали доступны для всех пользователей

19:03

Украина вошла в зеленую зону по критериям Евросоюза: что ожидать туристам Видео

19:00

Рак почки: менее известный признак во сне, предупреждающий о риске Видео

18:54

В iPhone 12 нашли секретную возможность, о которой Apple никогда не рассказывала Видео

Реклама
18:36

Россия расширяет торговлю в Украине: откроются десятки супермаркетов страны-агрессора

18:30

В Киеве изменили график массовой вакцинации от COVID-19: названы новые даты Видео

18:17

Как заснуть: четыре главных рекомендации врача, как сделать это легко Видео

17:45

Украинские геймеры нашли "зраду" в новом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото Видео

17:20

Протасевич под наблюдением силовиков рассказал о своих шрамах на руках и избиениях в СИЗО Видео

17:07

"Дайте нам четкий ответ": Зеленский резко призвал Байдена и США принять решение по Украине и НАТО Видео

17:03

Путин объяснил, зачем "танцевал с мечом" возле украинских границ Видео

16:36

От автобуса ничего не осталось: украинцы попали в страшную аварию в Румынии, много жертв Видео

16:33

Чешется голова: названы пять причин Видео

16:32

В мессенджере Viber появилась новая полезная функция

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять