УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Что появилось раньше - курица или яйцо: найден ответ на загадку века

4 марта 2023, 13:46
Курица или яйцо? На этот, казалось бы вечный вопрос, наконец-то нашли ответ.
Курица, яйцо
Курица, яйцо / pixabay.com

В течение многих лет люди спорят о том, что появилось раньше - яйцо или курица. Наконец, ученые нашли ответ на этот древний вопрос.

Как появилась первая курица?

Первая курица появилась в результате генетической мутации, произошедшей в зиготе, созданной двумя почти-курицами. Таким образом, две прото-курицы спарились, соединив свою ДНК, чтобы образовать первую клетку первой настоящей курицы.

Как появилось первое яйцо?

Первое яйцо появилось еще задолго до появления кур. Оно было яйцом какого-то другого животного, предшественника современных птиц. Считается, что первые яйца появились более 300 миллионов лет назад, еще в период динозавров.

видео дня

Эти яйца отличались от современных птичьих яиц. Например, они были больше и имели более толстую скорлупу. Однако, эволюция не стоит на месте, и с течением времени яйца постепенно изменялись, чтобы соответствовать потребностям животных, которые их несли.

Таким образом, первое яйцо появилось благодаря эволюционным процессам и приспособлениям животных к среде обитания.

Что появилось раньше - яйцо или курица?

Итак, ответ на этот бессмертный ранее вопрос: яйцо. Ученые говорят, что яйца были уже существующей формой размножения задолго до появления первой настоящей курицы.

Эволюция амниотических яиц, которые обладают дополнительными мембранами, позволила животным откладывать яйца на суше, а не только в воде. Первые амниотические яйца появились около 340 миллионов лет назад, в то время как первая курица появилась всего лишь около 58 тысяч лет назад.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
яйца курица интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:12

Гороскоп на завтра 5 марта 2023: Рыбам – загадки, Скорпионам - раздражение

14:09

Чтобы яркая одежда не стала тусклой тряпкой: что добавить при стирке цветных вещей

14:09

"Розліталися орки, шльопали п`ятки": Полякова покорила новой версией хита "Шлепки"Видео

13:47

Эксперт спрогнозировал вероятные сроки зачистки ВСУ оккупированной Херсонщины

13:46

Что появилось раньше - курица или яйцо: найден ответ на загадку векаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:19

Умер звезда фильма "Спасти рядового Райана"Видео

12:56

В России наказали Орбакайте за смелость Пугачевой и ГалкинаВидео

12:53

Потери РФ зашкаливают: убиты и ранены 200 тысяч оккупантов — командующий НАТО

12:48

"Украинцев всех убить, вплоть до младенцев": русская пенсионерка выдала садистские фантазииВидео

Реклама
12:42

"Впечатляет": в сеть попали фото исполосованного Киркорова перед операциейВидео

12:12

Генерал пояснил, стоит ли украинцам опасаться наступления россиян с СевераВидео

12:11

К Рождеству Христовому, 25 декабря, мы будем праздновать первый этап победы - СвитанВидео

11:54

Rheinmetall планирует строительство танкового завода в Украине – SpiegelВидео

11:35

Странно, но гениально: почему мужчины в Индии носят по двое трусовВидео

11:28

"Клоун, шут или придурок": Кислица поставил Лаврова на место за слова об УкраинеВидео

11:15

"Риск массированной атаки": астролог спрогнозировала подлые удары оккупантов по Украине в марте

10:54

Для обороны Бахмута перебросили элитные части ВСУ – британская разведка

10:09

Режиссер и боец ВСУ Олег Сенцов приехал домой и впервые увидел сына: трогательное фотоВидео

09:28

Армия Приднестровья может захватить власть: эксперт раскрыл сценарий переворота в "ПМР"Видео

09:00

Война продолжится даже после возвращения Крыма и Донбасса, распад России займет до 10 лет – СвитанЭксклюзив

Реклама
09:00

Гороскоп на сегодня 4 марта 2023: Рыбам – критика, Девам - неприятностиВидео

08:58

Россия ждет "иностранных инвесторов" на Леопардах и Абрамсахмнение

08:54

Резников просит у Евросоюза отправлять каждый месяц 250 тысяч снарядов - Financial TimesВидео

08:35

ВСУ могут отступить из части Бахмута: в ISW назвали причину

08:30

Как можно определить пригодность семян к посеву: хитрый трюк дает стопроцентный результатВидео

08:00

"Было непросто, очень сложно": Байден похвалил Шольца за помощь УкраинеВидео

06:55

Если Меркель назвали ответственной за войну, тогда есть вопросмнение

05:00

Самые везучие знаки зодиака марта 2023: лишь 4 знакам повезет во всемВидео

04:25

"Март будет "горячим": астролог назвал срок завершения войныВидео

03:50

Кристина Горняк задрала на камеру ноги в белоснежном бикини

03:20

Испортит весь праздник: Украину атакует мощная магнитная буря в мартеВидео

03:20

Готова ли Украина помочь Молдове с Приднестровьем: эксперт раскрыл подробностиВидео

02:44

Военный эксперт спрогнозировал, сколько времени ВСУ целесообразно удерживать Бахмут

02:06

"Я такая счастливая!": Волочкова возмутила людей снимком с детьми и ДжигурдойВидео

01:36

Как определить "человеческий" возраст вашего кота - 2 простых способа подсчета

00:51

Зачем 4 марта перекладывать деньги в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

00:28

Сорвут золотой куш: пять знаков зодиака ждет неслыханное богатство этой веснойВидео

00:15

Отошел в вечность через 3 месяца после свадьбы: под Бахмутом трагически погиб украинский защитникВидео

03 марта, пятница
23:36

Нашли раковую опухоль: Байдену сделали срочную операциюВидео

23:25

Пригожина разоблачили на бессмысленной лжи о якобы "окружении" БахмутаВидео

Реклама
23:15

Россияне в панике придумывают отмазки: в районе аэродрома в Брянске были мощные взрывыВидео

23:04

Зачем 5 марта выбрасывали всю старую обувь из дома: приметы и что нельзя делатьВидео

22:45

Зеленский призвал Генассамблею ООН немедленно принять резолюцию о создании спецтрибунала над РФВидео

22:45

Что должно быть в гардеробе каждой женщины: 9 незаменимых вещей, которые всегда "спасут" образ

22:34

Странный "причиндал" между ног: сын Королевой отрывается в Японии за спиной у невесты-стриптизершиВидео

22:22

Андрей Макаревич показал старшую внебрачную дочь

22:16

"Это глупость": продюсер Пригожин в бешенстве из-за поддержавшего Украину МеладзеВидео

22:10

Певица-путинистка Маша Распутина оголтело вызверилась на уехавших из РФ артистовВидео

21:59

Буданов назвал время решающей битвы: когда у России закончатся "инструменты войны"Видео

21:57

"Гинекологическое недоразумение": Собчак высказалась по поводу Охлобыстина

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять