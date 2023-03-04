Что появилось раньше - курица или яйцо: найден ответ на загадку века

Курица или яйцо? На этот, казалось бы вечный вопрос, наконец-то нашли ответ.

Курица, яйцо / pixabay.com

В течение многих лет люди спорят о том, что появилось раньше - яйцо или курица. Наконец, ученые нашли ответ на этот древний вопрос.

Как появилась первая курица?

Первая курица появилась в результате генетической мутации, произошедшей в зиготе, созданной двумя почти-курицами. Таким образом, две прото-курицы спарились, соединив свою ДНК, чтобы образовать первую клетку первой настоящей курицы.

Как появилось первое яйцо?

Первое яйцо появилось еще задолго до появления кур. Оно было яйцом какого-то другого животного, предшественника современных птиц. Считается, что первые яйца появились более 300 миллионов лет назад, еще в период динозавров.

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Эти яйца отличались от современных птичьих яиц. Например, они были больше и имели более толстую скорлупу. Однако, эволюция не стоит на месте, и с течением времени яйца постепенно изменялись, чтобы соответствовать потребностям животных, которые их несли.

Таким образом, первое яйцо появилось благодаря эволюционным процессам и приспособлениям животных к среде обитания.

Что появилось раньше - яйцо или курица?

Итак, ответ на этот бессмертный ранее вопрос: яйцо. Ученые говорят, что яйца были уже существующей формой размножения задолго до появления первой настоящей курицы.

Эволюция амниотических яиц, которые обладают дополнительными мембранами, позволила животным откладывать яйца на суше, а не только в воде. Первые амниотические яйца появились около 340 миллионов лет назад, в то время как первая курица появилась всего лишь около 58 тысяч лет назад.

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