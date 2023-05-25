Что портит окрошку: главный секрет насыщенного вкуса, о котором вы не знали

Рецептов окрошки существует огромное множество, однако есть ингредиент, который всё меняет. Мы расскажем, что добавить в окрошку для вкуса, который запомнят.

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Что портит окрошку / коллаж: Главред, фото: instagram angandeuce/nagori_dp

Сезон окрошки уже начался. Каждая хозяйка готовит её по своему уникальному рецепту и в течение жизни применяет разные способы изменить ее вкус. Однако есть некоторые секреты, которые стоило бы запомнить всем. Мы расскажем, что портит окрошку и как ее лучше готовить.

Что портит окрошку - два главных нюанса

Окрошка в своей сути такое блюдо, которое у каждой хозяйки получается по-своему. Кто-то заправляет ее квасом, кто-то кефиром, кто-то любит с горчинкой, а кто-то нежную. Однако есть ингредиент, который чаще портит блюдо, чем делает его вкусным, и это - редис.

Неудачный сорт редиса в сочетании с другими составляющими может сделать окрошку неприятной и горькой на вкус.

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Также важный нюанс: не стоит использовать огурец, очищенный от шкурки. Мякоть огурца не даст того вкуса, который должен дать полноценный огурец.

Что добавить в окрошку для вкуса - главный секрет

Чаще всего окрошка получается довольно пресной на вкус, если избегать одного очень важного секрета во время приготовления. Главную насыщенность вкусу окрошки придает зелень, однако не просто ее наличие, а правильное добавление. Перед тем, как добавить лук и витаминный пучок в окрошку, его необходимо мелко нарезать и перетереть с солью до тех пор, пока зелень не ласт аромат и сок. Только после того, как это произойдет - можно добавлять в окрошку.

Сколько времени должна настаиваться окрошка - оптимальное время для насыщения вкуса

Все ингредиенты в окрошке должны правильно соединиться между собой, однако не все хозяйки убеждены в том, что это блюдо необходимо настаивать.

Если же вы все-таки решили это сделать - настаивайте около двух часов.

Как долго можно хранить окрошку в холодильнике - правила хранения

Сама по себе окрошка довольно недолговечный продукт, однако ее можно хранить в непривычном виде. Если вы не планируете съесть окрошку в ближайшее время, сохраните нарезанные ингредиенты отдельно. Так они могут пролежать около двух суток.

Смотрите видео, в котором ведущие популярной программы готовят классическую окрошку:

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