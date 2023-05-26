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Как сделать, чтобы оладьи были пышными: 1 компонент сделает их воздушными шариками

Елизавета Бельмас
26 мая 2023, 13:17 обновлено 26 мая, 14:00
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Главред расскажет, какая должна быть консистенция теста на оладьи, чтобы они порадовали пышностью и воздушностью.
Как сделать, чтобы оладьи были пышными
Как сделать, чтобы оладьи были пышными / коллаж: Главред, фото: instagram andriana.fit/lora.s.k

Оладьи - простой и вкусный десерт, который любят и взрослые и дети. В сочетании с ягодами это блюдо особенно вкусное, а значит- настало его время, ведь сезон ягод уже начался. Мы расскажем, как сделать, чтобы оладьи поднялись и не опали.

Как сделать чтобы оладьи были пышными - секретный ингредиент

Несмотря на то, что в тесто для оладий часто добавляют разрыхлитель, лучше сработает другой ингредиент. Достаточно добавить в тесто дрожжи и яблочный уксус в количество 1 столовой ложки кислоты на 150 грамм муки.

Данный состав теста будет беспроигрышным вариантом для того, чтобы оладьи поднялись.

Какая должна быть консистенция теста на оладьи - важный элемент

Выше мы уже описали самый оптимальный состав теста для воздушных оладий, однако также важно то, какой консистенции будет тесто для десерта.

Тесто необходимо замешать до состояния густой сметаны, оно должно медленно сползать с ложки и ни в коем случае не стекать.

Сколько по времени нужно жарить оладьи - срок приготовления

Оладьи необходимо жарить на достаточно большом огне. Перевернуть изделие на другую сторону стоит тогда, когда уже появилась румяно-золотистая корочка, такой же эффект должна обрести и вторая сторона десерта.

Смотрите видео с рецептом оладий от ведущих популярного шоу:

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