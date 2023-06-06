Что означает слово "кшталт": языковед дал неожиданное объяснение

Из-за необычного звучания и не достаточно понятного значения многие украинцы избегают этого слова. Авраменко объяснил, что же оно означает.

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Что означает слово "кшталт"/ скрин

Украинцы часто обходят стороной в своей речи слово "кшталт". Непонятное значение и трудное произношение из-за пяти согласных и всего одной гласной делают его не таким популярным.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что означает это слово, какое у него происхождение и в каких случаях его стоит использовать.

"Что означает слово "кшталт"? Это слово звучит необычно, ведь оно заимствовано из немецкого. Немецкое слово gestalt (читается как "гештальт") переводится на украинский как "форма". В украинском языке "кшталт" – это внешний вид чего-либо или нрав, характер человека", – объяснил языковед.

Он напомнил, что такое слово часто встречается и в украинской литературе. Например, в "Энеиде" Котляревского есть следующие строки:

"Завзятого троянці кшталту

І носа хоч кому утруть…".

Соединение "на кшталт" означает "похожий на что-то". Например, "ми хотіли б чогось на кшталт дискусії, а не монотонної лекції".

Есть еще одно интересное словосочетание, в котором используется слово "кшталт" – "на свій кшталт", что означает "на свой лад, по-своему". Например, "не треба розпорошувати свою індивідуальність, роби все на свій кшталт".

"А вообще признаюсь, что лично я не употребляю этого слова, потому что произносить его тяжеловато – пять согласных и всего один гласный, а это не свойственно благозвучному украинскому языку. Но, как говорится, "на колір і смак товариш не всяк". Нравится вам это слово – пожалуйста, используйте", – отметил Авраменко.

Что означает слово "кшталт"/ скрін

Смотрите видео с объяснением языковеда Александра Авраменко, что такое "кшталт":

Ранее Авраменко объяснил, как правильно называть один из самых ярких цветов – "оранжевий" или "помаранчевий", и можно ли назвать этот цвет как-то по-другому?

Напомним, языковед Авраменко растолковал дилемму, когда правильно употреблять "що", "який" и "котрий". Украинцы часто путаются в этих словах, не понимая, какое из них лучше использовать в том или ином случае. Авраменко расставил все точки над "і".

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