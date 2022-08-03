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Что нужно сделать с томатами в августе, чтобы плоды были сладкими и сочными

3 августа 2022, 04:42

В августе прежде всего нужно защитить кусты помидоров от болезней и ускорить созревание плодов. Чем подкормить томаты, разобрался Главред.

Помидоры
Чем подкормить томаты в августе / Фото ua.depositphotos.com

Август - это месяц, когда идет массовое созревание помидоров и их активный сбор. Именно в этот период очень важно провести ряд мероприятий, чтобы получить хороший урожай. Опытные огородники говорят, что прежде всего нужно защитить кусты от болезней и ускорить созревание плодов.

Уход за томатами в августе

Самое главное, что нужно делать в последний месяц лета, это регулярно собирать плоды, чтобы не допускать их перезревания. Так как на одном и том же кусте всегда есть плоды разной степени зрелости, сначала собираем самые зрелые томаты. Это ускорит рост остальных недозрелых плодов.

Если в августе резко похолодало, и температура воздуха ночью опускается ниже 10 градусов, то можно собрать все помидоры для дозревания. В противном случае, если их оставить на кустах, то такие плоды после сбора будут предрасположены к гниению.

Как ускорить созревание томатов

Провести сильную обрезку кустов. Для этого сначала нужно удалить всю больную или же за сухую листву, лишние побеги, тем самым провоцируя растения на более быстрое старение. В результате плоды начнут быстрее краснеть и можно получить ранний и полноценный урожай. После обрезки кусты томатов внешне должны отдаленно напоминать пальму.

Провести прищипывание макушки томатов, то есть отрезать часть стебля с двумя-тремя листочками выше последней завязи. Таким образом рост побега прекратится, а все силы растения будут направлены на созревание уже имеющихся плодов.

Убрать все цветочные бутоны, которые появились в августе или же позже. Не стоит жалеть эти бутоны, плоды из них все равно не успеют созреть, а вот силы у растения отнимут. Этого правила можно не придерживаться в южных регионах, так как там дачный сезон не заканчивается даже в октябре.

Полив помидоров в августе должен быть очень умеренным. Ближе к концу месяца его можно прекратить. Дело в том, что излишняя сырость благоприятна для развития фитофторы. Кроме того, если с поливом переусердствовать, то плоды томатов начнут растрескиваться.

Чем подкормить томаты в августе месяце

В августе помидорам нужен калий. Именно он отвечает за развитие плодов и их красивый внешний вид, а также проявляет их вкусовые качества. Фосфор помогает сформировать крепкую корневую систему, способствует хорошему завязыванию плодов, делает их устойчивыми к неблагоприятным условиям, то есть в целом укрепляет иммунитет растения. Поэтому в качестве подкормки подойдет такое действенное помидорное удобрение как суперфосфат и одно из самых лучших калийных минеральных удобрений - сульфат калия. Для тех огородников, которые предпочитают органические подкормки, идеальный вариант - зола и костная мука.

Подкромка с золой для томатов

Золу (1,5-2 л) развести в 5 литрах кипящей воды, хорошо перемешать и дать остыть. Затем разбавить водой таким образом, чтобы конечный объем смеси был равен 10-литровому ведру.

После этого в смесь вылить бутылку йода и высыпать пакетик борной кислоты (10 г). Раствор должен настаиваться один день.

Литр смеси разбавляют в ведре воды и поливают растение под корень из расчета один литр на куст. С такой подкормкой помидоры будут созревать быстрее.

Сода для помидоров - как применять

Для улучшения вкуса помидоров и ускорения роста поможет раствор из соды.

Во время плодоношения раз в неделю почву вокруг кустов томатов нужно опрыскать слабоконцентрированным (чайная ложка на ведро 10 литров) раствором пищевой соды. Пищевая сода впитывается в землю и снижает уровень кислотности. Таким образом помидоры получаются более сладкими.

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