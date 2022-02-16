Что нужно есть в каждый прием пищи для максимальной пользы - ответ диетолога

Половину тарелки должны составлять овощи и фрукты / ua.depositphotos.com

Диетолог Светлана Фус назвала основные правила, которые нужно соблюдать при приготовлении пищи, чтобы еда приносила силы и здоровье.

Специалист посоветовала пользоваться правилом тарелки - в этом случае вы точно будете уверены, что соотношение различных продуктов будет правильным.

Во-первых, в каждый прием пищи половину тарелки должны составлять овощи и фрукты. Употреблять их можно в разной форме: целиком, в виде салатов, в свежем и приготовленном виде, как ингредиент котлет, запеканок и т.д.

"Важно помнить, что 400 г овощей и 200 г фруктов – это минимум, который необходимо употреблять в день (больше овощей, чем фруктов)", - написала специалист на своей странице в Facebook.

Второе правило: 1/4 тарелки должны занимать источники полезного белка – мясо, рыба, яйца, сыр.

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"Бобовые – также источник и растительного белка, и сложных углеводов. Потому иногда они могут занимать половину тарелки", - отметила диетолог.

Третье правило: еще 1/4 тарелки – это углеводы с высоким содержанием клетчатки: крупы, цельнозерновой хлеб, паста из твердых сортов пшеницы.

Диетолог советует не забывать о жирах. Часть из них можно получить из мяса, рыбы, круп, бобовых, орехов, семян, авокадо, а остальное желательно добавлять в виде оливкового, льняного масла, сливочного масла.

"Эти правила позволят вам приготовить полноценные, разнообразные блюда на каждый прием пищи. Составленные таким образом блюда снабдят вас нутриентами необходимыми для здоровья. Держите баланс и разнообразие в питании", - резюмировала специалист и показала пример вкусного и полезного завтрака.

facebook.com/svetlanafus

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