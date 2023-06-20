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Что не так с обращениями "пане", "товаришу", "громадянине": Авраменко ошарашил объяснением

Алёна Воронина
20 июня 2023, 06:30
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Когда нам нужно обратиться к незнакомому человеку, мы часто используем те обращения, которых лучше избегать.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, что не так с обращениями "пане", "товаришу", "громадянине"/ скрин

Каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда нужно было обратиться к незнакомому человеку. Например, на улице, чтобы спросить, как найти дорогу к нужному месту. И в таких случаях сразу возникал вопрос, а я же правильно обратиться к незнакомцу или незнакомке, чтобы быть вежливым и никого не обидеть.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно обращаться к незнакомому человеку.

"Вот вы на троллейбусной остановке и вам нужно спросить, как, например, добраться до цирка. И вот тут возникает проблема. Потому что кто-то говорит "пан" или "пані". Да. Но, скажем, в центральных и восточных регионах нашей страны многие носители языка не воспринимают такую форму. Она органична, скажем, в официальных, торжественных мероприятиях. Например, во Дворце Украина начинается мероприятие: "Шановні пані та панове", – объяснил Авраменко.

Также в украинском языке есть красивые обращения "добродій" и "добродійко". Но их часто можно услышать только в спектаклях и в классическом украинском кино, а вот в реальной жизни и тем более в общественных местах такие слова практически не используются, говорит языковед.

"Кто-то говорит "товаришу" или "товаришко". Запомните, так обращаться можно лишь к людям, с которыми у вас товарищеские отношения. А к незнакомым – ни в коем случае", – отметил Авраменко.

Он напомнил о еще одном варианте обращения к незнакомцам – "громадянин" і "громадянко". Однако, по словам языковеда, они звучат слишком официозно и от них "веет паспортным столом".

"А еще можно услышать "чоловіче", "молодий чоловіче", "жіночко", а также варианты "девушка", "женщина". Вообще то подчеркивать пол не очень хорошо, а тем более определять еще и возраст такими обращениями", – сказал Авраменко.

По его словам, когда возникла потребность обратиться к незнакомому человеку, можно обойтись без всех вышеупомянутых слов.

"А как же быть в такой ситуации? Особенно тогда, когда вы не можете найти подходящего для себя варианта. Вот тут я советую просто сказать: "Вибачте, чи не підкажете ви, як проїхати до цирку…" или "Вибачте, підкажіть, будь ласка, як…", – отметил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как обратиться к незнакомому человеку:

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "взгрустнулось". Не всегда некоторые русские слова и фразы можно дословно перевести на украинский. Языковед сказал, как не делать ошибок в спорных случаях.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, почему мы неправильно употребляем слово "відтак" и каково его правильное значение. Красивое украинское слово украинцы часто употребляют не в том значении, которое оно имеет на самом деле.

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