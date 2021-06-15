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Что можно есть на Троицу: меню и вкусные рецепты

15 июня 2021, 16:22

Обязательно приготовьте на Троицу вкусный воскресный обед и пригласите родных и близких, а наши простые и легкие рецепты, пусть вам в этом помогут.

Меню на Троицу 2021 / intex-press

Троица – церковный и традиционно народный праздник, связанный с весной, теплом, цветами, зеленью и благодатью.

В этот день принято ходить в церковь с букетами, украшать жилье веточками и цветами, а также выбираться на природу, гулять, праздновать и вкусно угощать.

Главред составил меню и рецепты на Троицу 2021, чтобы в полной мере ощутить праздничное настроение и приобщиться к народным традициям.

Обязательные блюда на Троицу – это разнообразные пироги, овощные салаты, картошка, мясо, рыба, блины, а еще яичница, которая символизирует солнце.

Также одно из основных блюд на Троицу - блинчики. И именно их принято носить на кладбище в Родительскую субботу.

Овощной пирог на Троицу

Вам понадобиться:

  • мука 300 г,
  • сахар 1 ст. л.,
  • сливочное масло 170 г,
  • сода 4 ст. л.,
  • соль по вкусу,
  • цветная капуста половина крупного качана,
  • брокколи,
  • морковь 2 шт.,
  • твердый сыр 100 г.

Для начала нужно смешать все сухие ингредиенты. Затем добавить размягченное сливочное масло и воду и хорошенько перемешать при помощи миксера. Замесить тесто и убрать его в холодильник, пока готовится начинка. Отварить овощи в подсоленной воде, затем порезать на небольшие кусочки. Туда же добавить мелко нарезанный сыр.

Смазать форму для выпечки маслом или застелить пергаментом, сверху распределить тесто так, чтобы получились бортики. На тесто выложить начинку и выпекать пирог в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.

Праздничный легкий суп

Вам понадобиться:

  • щавель 1 пучок,
  • шпинат 1 пучок,
  • картофель 2 шт.,
  • огурцы 2 шт.,
  • зеленый лук 3 шт.,
  • сваренное вкрутую яйцо 1 шт,
  • сахар 1 ч. л.,
  • соль,
  • зелень и сметана по вкусу.

Щавель и шпинат нужно нарезать и отварить около 5 минут в небольшом количестве воды. Затем добавить специи, соль и мелко нарезанную зелень.

Отдельно отварить картошку, нарезать и отправить к остальным продуктам. Добавить сметану и измельчить все до состояния пюре при помощи блендера. Если суп получается слишком густым, можно немного разбавить его кипяченой водой. Огурец и яйцо мелко нарезать и всыпать в суп. Подавать холодным.

Блины с фруктами

Вам понадобиться:

  • мука 1 стакан,
  • яйца 3 шт.,
  • сахар 1.5 стакана,
  • растопленное сливочное масло 50 г,
  • растительное масло 1 ст. л.,
  • разрыхлитель 1 ч. л..

Начинка: банан, клубника, сметана или йогурт, сахар (все по вкусу).

Это самый простой рецепт из всех в этом материале. Нужно только смешать все продукты для блинов и перемешать их при помощи миксера, чтобы не было комочков. Затем выпекать блины на сковороде с обеих сторон до готовности.

После этого мелко нарезать фрукты, заправить их сметаной или йогуртом, добавить сахар. Положить начинку в каждый блин и свернуть рулетики.

Троица
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