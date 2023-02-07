Что можно добавить в кофе для вкуса: удивительный и неожиданный ответ

Что можно смешать с кофе? Ответ прост, но удивит и обычных людей, и пресыщенных литрами ароматного напитка гурманов.

Что можно смешать с кофе - на эту тему есть множество информации / коллаж фото УНИАН

Конечно, упорные кофеманы и кофеснобы скажут – напиток должен быть максимально чистый и без примесей. Но, тем не менее, за столетия, на протяжении которых человечество пьет этот напиток, было придумано множество добавок. И на прямой вопрос − "Что кроме корицы можно добавить в кофе?" ответ прост – много чего.

Что можно добавить в кофе, чтобы оно было вкуснее

Начнем с классического варианта − молоко и сливки. Спросите любого бариста и он ответит, что капучино и латте (обычный, а не всякие изощренные варианты типа тыквенного) — очень популярные и их люди пьют едва ли не литрами каждый день. Ну а, чтобы сделать нежнейшую воздушную пенку своими руками. Потом молоко нужно нагреть до 70 градусов по шкале Цельсия (но только упаси Бог до 100 градусов – до точки кипения). Дело в том, что в закипающем молоке структура необратимо меняется и уже никакой пенки из него не получишь. Ну и – вишенка на торте – для пущей сладости нужно насыпать в кофе немножко ванили.

Еще можно − для пущего эффекта – добавить в кофе кардамон (особенно если хотите прослыть изысканном вкусом перед гостями). Такую добавку еще со времен Шахерезады называют "Падишахом специй" и примерно с тех же, времен расцвета Магриба, используют арабы в своих кофейных рецептах.

Как говорят эксперты по питанию, кардамон — очень полезная специя. И может помочь тем, кто борется с простудой, подбадривает организм и перезаряжает энергией (ну и про освежение аромата дыхания не забываем).

Для того, чтобы кофе стало с пряным и с экзотическим вкусом, достаточно высыпать в чашку четверть чайной ложки кардамона.

Что добавляют в кофе из алкоголя

Нельзя пройти мимо вечной темы "Кофе и спиртные напитки". Давно спорят, по поводу того, насколько полезно такое сочетание. Но – уже давно по всему миру придумали массу кофейных рецептов кофе со спиртным. И вряд ли кого удивишь, к примеру, эспрессо в который капнули немного бренди. Главное – не превышать дозировку и использовать качественные кофе и алкоголь. Ибо если смешать бурду "3 в 1" и паленый коньяк "Борисфен", то вкус и послевкусие будут препаршивейшими.

Итак, что можно смешать с кофе:

Бренди (в наших широтах более известен как коньяк). Классика из классик. Можно пить и горячим, и с кубиками льда. В каких-то рецептах может идти как дополнение к ликерам.

Ликеры. Очень популярная штука – особенно среди дам. Чаще всего попадаются сочетания эспрессо с фруктовыми ликерами (главное - не очень крепкими).

Ром. Практически пиратский вариант. Можно капнуть себе в крепкий кофе, можно в латте или в капучино. А потом закрыть один глаз повязкой, взять черную метку и попугая посадить на плечо, который будет кричать "Пиастры, пиастры".

Вино. Такой себе кофейный вариант глинтвейна. Но для "кофевино", как сказала бы одна певица, для лучше всего брать десертные и полусладкие вина. Ну и, конечно, никто не помешает добавить в этот напиток фрукты или специи.

Самбука. Легендарный ликер на основе аниса просто великолепно сочетается с кофе, как говорят гурманы. Всего лишь десяток-другой капель сделают кофе очень крепким и насыщенным.

Настойки/наливки. Их лучше капать в эспрессо либо американо (особенно если кофе очень горький). Чаще всего используют фруктовые, цитрусовые либо настойки на специях.

В принципе, есть вариант мешать кофе и очень крепкий алкоголь по типу текилы или джина. Но, во-первых, они легко перебивают вкус кофе, а во-вторых, обязательно при этом нужно добавлять сахар.

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