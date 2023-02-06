Кофе с молоком: секрет правильного приготовления любимого напитка

О пользе кофе с молоком уже давно открыты споры. Кто-то утверждает, что кофе не стоит пить вовсе, а кто-то настаивает на его важных качествах. Пришло время разобраться в приготовлении кофе с молоком.
Можно ли добавить кофе в молоко - ответ на вечный вопрос
Те, кто любят пить кофе на завтрак, могут спокойно по утрам отдавать предпочтение кофе с молоком. Всё дело в том, что наличие молока в напитке - оказывают смягчение воздействия кофе на сосуды, а молочные жиры в свою очередь делают влияние кофейных кислот мягче. Также кофе с молоком меньше раздражает слизистую.
Однако есть два важных условия:
- кофе с молоком нельзя пить натощак
- напиток должен быть температуры 60-70 градусов
Как правильно наливать молоко в кофе или кофе в молоко - всё дело в последовательности
Для того, чтобы напиток получился мягким и вкусным, необходимо один раз запомнить простую последовательность:
- готовите кофе
- вспениваете молоко
- добавляете молоко в чашку с кофе
А вот у латте последовательность другая.
Сколько молока добавляется в кофе - правильные пропорции - залог успеха
Количество молока в кофе зависит от результата, который вы хотите получить. Некоторые люди любят добавлять молоко в кофе для смягчения, а ктото любит более молочный вкус, нежели кофейный.
О пропорциях:
- мокачино - 100 мл молока, 100 мл кофе
- капучино - 200 мл молока, 100 мл кофе
- латте - 300 мл молока, 100 мл кофе
Вам также может быть интересно:
- Больше никогда не слипнется: как на самом деле правильно варить рис
- Пометки на упаковках обо всём расскажут: как правильно выбирать продукты
- Чудодейственные свойства косточки авокадо: почему не стоит ее выбрасывать и где можно применить