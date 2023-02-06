Кофе с молоком: секрет правильного приготовления любимого напитка

Кофе - напиток, без которого невозможно утро большинства людей. Сегодня в материале - можно ли добавить кофе в молоко и как это влияет на организм человека.

Можно ли добавить кофе в молоко / pixabay.com

О пользе кофе с молоком уже давно открыты споры. Кто-то утверждает, что кофе не стоит пить вовсе, а кто-то настаивает на его важных качествах. Пришло время разобраться в приготовлении кофе с молоком.

Можно ли добавить кофе в молоко - ответ на вечный вопрос

Те, кто любят пить кофе на завтрак, могут спокойно по утрам отдавать предпочтение кофе с молоком. Всё дело в том, что наличие молока в напитке - оказывают смягчение воздействия кофе на сосуды, а молочные жиры в свою очередь делают влияние кофейных кислот мягче. Также кофе с молоком меньше раздражает слизистую.

Однако есть два важных условия:

кофе с молоком нельзя пить натощак

напиток должен быть температуры 60-70 градусов

Как правильно наливать молоко в кофе или кофе в молоко - всё дело в последовательности

Для того, чтобы напиток получился мягким и вкусным, необходимо один раз запомнить простую последовательность:

готовите кофе

вспениваете молоко

добавляете молоко в чашку с кофе

А вот у латте последовательность другая.

Сколько молока добавляется в кофе - правильные пропорции - залог успеха

Количество молока в кофе зависит от результата, который вы хотите получить. Некоторые люди любят добавлять молоко в кофе для смягчения, а ктото любит более молочный вкус, нежели кофейный.

О пропорциях:

мокачино - 100 мл молока, 100 мл кофе

капучино - 200 мл молока, 100 мл кофе

латте - 300 мл молока, 100 мл кофе

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