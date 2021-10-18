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Выходные в ноябре 2021 в Украине: когда и сколько будем отдыхать

18 октября 2021, 09:17

Сколько выходных дней принесет ноябрь 2021 - в материале Главреда.

Выходные в ноябре 2021 в Украине
Выходные в ноябре 2021 в Украине / ua.depositphotos.com/

Последний месяц осени начинается с понедельника. В ноябре 30 календарных дней, из которых 8 дней – выходные. Государственных праздников с дополнительными выходными ноябрь 2021 нам не принесет.

О том, какие профессиональные и международные праздники можно отметить в последний месяц осени, читайте в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.

В самый холодный осенний месяц украинцы будут работать 22 дня. Выходные в ноябре 2021 будут 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.

Несмотря на то, что месяц не подарит дополнительных выходных, можно отметить несколько профессиональных праздников и памятных дат.

  • 3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии.
  • 4 ноября – День железнодорожника.
  • 6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
  • 7 ноября – День работника социальной сферы.
  • 9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.
  • 10 ноября – Международный день бухгалтера.
  • 14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда.
  • 16 ноября – Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи.
  • 17 ноября - Международный день студентов.
  • 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы.
  • 20 ноября – Всемирный день ребенка.
  • 21 ноября – Всемирный день телевидения, День работников сельского хозяйства и Всемиpный день памяти жертв ДТП.
  • 22 ноября – День Свободы.
  • 25 ноября – Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отнoшении женщин.
  • 27 ноября – День памяти жертв голодоморов.
  • 28 ноября – День работника финансового мониторинга.

Православные праздники в ноябре 2021

Помимо профессиональных праздников христиане отмечают несколько важных дат, среди которых День Казанской иконы Божьей Матери – 4 ноября, поминальный день Дмитриевская суббота – 6 ноября, собор архистратига Михаила – 21 ноября. Рождественский пост 2021 начинается 28 ноября.

Среди праздников есть и памятные дать, которые напоминают о глобальных проблемах человечества. 18 ноября – Международный день отказа от курения, 20 ноября – Всемирный день ребенка, а 21 ноября – День памяти жертв ДТП.

Кроме того, в ноябре также состоится самое ожидаемое событие года для всех шопоголиков – Черная пятница. Подробнее, читайте в нашем материале: Черная пятница 2021: когда, как не потратить больше и обезопасить покупки.

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Календарь выходных 2021 в Украине
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