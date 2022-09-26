Что лучше использовать для фартука на кухне - самые практичные и стильные варианты

Чем можно отделать фартук на кухне / ​Фото ua.depositphotos.com ​

Кухня - сердце каждого дома, даже если вы проводите там не очень много времени. А, учитывая, тот факт, что сейчас очень часто кухню объединяют с гостиной, то она должна быть не только практичной, но и красивой. Кухонный фартук - неизменный атрибут кухни, поэтому ему нужно уделять особое внимание, ведь он может быть не только фоном, но и акцентом всей зоны.

Как правильно выбрать фартук для кухни

Что лучше использовать для фартука на кухне? На самом деле он может быть совершенно любым. Дизайнеры используют множество различных материалов - плитку, стекло, камень и даже металл. В каждом конкретном случае стоит учитывать стиль кухонного гарнитура, освещение комнаты, отделку пола, тип межкомнатных дверей и даже цвет бытовой техники.

Самый практичный вариант кухонного фартука - это оформление панели над столешницей из керамогранита. Мало того, что этот материал очень популярен сейчас в отделке, так он еще и считается идеальным по соотношению цены и качества материала.

Плюсы фартука из керамогранита в том, что его легко чистить, он стойкий к истиранию, повреждениям, царапинам. Кроме того, можно довольно реалистично имитировать различные материалы - дерево, бетон, камень. Очень частно отделка из керамогранита имитирует мрамор, гранит, оникс, агат и другой камень.

К минусам можно отнести то, что стоит керамогранит недешево, по крайней мере, дороже, чем плитка.

При помощи керамогранита можно реалистично имитировать различные материалы / ua.depositphotos.com

Кухонный фартук из пластика - самое простое решение для оформления стены, особенно если бюджет не очень большой. К плюсам можно отнести и то, что вариантов раскрасок, оттенков, фотопечати - целое море, а поддерживать в чистоте фартук из пластика будет очень легко. В то же время дизайн пластика выглядит недорого и слегка удешевляет интерьер.

Стекло с фотопечатью при оформлении кухонного фартука - интересный и необычный вариант дизайна. Причем выбрать можно эксклюзивный дизайн, даже, например, фото-галерею из вашего семейного отпуска.

К минусам такого фартука можно отнести тот факт, что стекло может треснуть. Кроме того, на поверхности видны разводы и капли.

Кухонный фартук из плитки - это нестареющая классика. Плитку можно подобрать в любом стиле и цвете. Кроме того, это относительно недорогой вариант. Чтобы кухня не выглядела банально, дизайнеры советуют отказаться от обыденной белой плитки в пользу более интересных цветовых сочетаний. Например, можно выбрать плитку- "чешую" или плитку с необычным орнаментом.

Дизайнеры советуют выбирать более яркую, а не классическую белую плитку / ua.depositphotos.com

Керамическая мозайка очень популярна в дизайне, ведь дает возможность создавать этнический акцент в современном интерьере. Это идеальное решение для малогабаритного интерьера, где нужен акцентный цветной сегмент. При этом обойдется такой кухонный фартук недешево, да и монтировать его должны только настоящие профессионалы.

Фартук под металл смотрится невероятно эффектно. Этот брутальный тренд пришел из французских кухонь Мишленовских ресторанов, но кажется непрактичным. На самом деле же все зависит от материала. Например, темная матовая плитка будет менее практична, чем металлический лист. К плюсам такого кухонного фартука стоит отнести абсолютную практичность - износостойкость 25+ лет. Минус - возможна коррозия некоторых элементов при некачественном исполнении.

Кухонный фартук под металл смотрится очень эффектно / Фото dg-home.ru

Зеркальная панель - гламурный вариант. С таким кухонным фартуком у вас будет вечно царить "коктейльное настроение".

К слову, такое дизайнерское решение хорошо использовать в маленьких квартирах, чтобы визуально увеличить их площадь, а также в необычных интерьерах.

Но если вы остановите свой выбор на зеркальной панели, стоит учитывать, что убирать будет довольно сложно, ведь на кухонном фартуке будут видны разводы и мелкие капли. Кстати, образец в салоне будет выглядеть совершенно иначе, нежели в реальном интерьере, так как будет иметь другое отражение.

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