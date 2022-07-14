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Как сделать квартиру уютной: 5 вещей, которые освежат интерьер

14 июля 2022, 02:10

Всего несколько вещей способны вдохнуть новую жизнь в ваше жилище, и комнаты будут выглядеть уже совсем по-другому.

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Как сделать квартиру уютной/ Instagram

Нередко бывает, что в квартире или доме не хватает традиционной домашней атмосферы, которая бы позволяла чувствовать себя комфортно.

В таких случаях мы часто убиваем кучу времени, перебирая в голове разные варианты, как же можно сделать квартиру более уютной. А некоторые, не чувствуя нужного уюта, сразу планируют всё кардинально изменить и обдумывают идеи ремонта. Однако решение на самом деле может быть проще – иногда достаточно добавить к вашему интерьеру лишь несколько деталей, и он "заиграет новыми красками".

Главред собрал несколько идей, как можно сделать дом более уютным с помощью простых вещей. Но этот список может варьироваться в зависимости от ваших предпочтений. Поэтому не останавливайте свою фантазию и позвольте ей вдохнуть в ваше жилище новую жизнь.

1. Диванные подушки

Диванные подушки
Диванные подушки / Instagram

Эти предметы интерьера служат не только для комфорта владельцев квартиры и их гостей, помогая удобнее умоститься на диване и опереться на них. Они также прекрасно дополняют окружающую обстановку.

Удобство такого предмета интерьера заключается также в том, что вы можете время от времени менять на них наволочки – под настроение, время года и т.п. Например, одевать наволочки на новогодне-рождественскую тематику в период зимних праздников, а летом выбирать те, которые ассоциируются у вас с летним периодом. В общем, здесь можно дать разгуляться своей фантазии на полную и иметь дома несколько разных видов наволочек на все случаи жизни.

2. Красивые банки на кухне

Банки на кухню
Банки на кухню/ Instagram

Если подобрать для кухни красивые банки для хранения различных круп, макарон, баночки для хранения специй и т.д, то это не только освежит общий вид одного из важнейших мест в квартире, но и сделает процесс приготовления пищи намного проще и приятнее.

Сейчас можно найти самые разнообразные банки и баночки, какие только можно представить. Поэтому не стоит пренебрегать таким хорошим шансом сделать вашу кухню более уютной.

3. Пледы

Пледы
Пледы/ Instagram, скрин из видео

Такая вещь будет полезна не только зимой, но и летом, когда погода показывает свои "выходки", температура воздуха резко падает, а за окном льет дождь. Для зимы стоит выбирать более теплые варианты, а для лета можно отдать предпочтение тем пледам, которые изготовлены из более легких материалов.

А вот цвета и узоры стоит подбирать, исходя или из стиля вашей комнаты, или из ваших личных предпочтений. Тогда плед будет не только согревать в холодную погоду, но и радовать взгляд.

4. Чайный уголок

Чайный уголок
Чайный уголок / Instagram

Чайные уголки и все аксессуары для заваривания чая всегда ассоциируются с определенным уютом, искренними разговорами с родными людьми и чтением книг за чашечкой ароматного напитка. Поэтому иметь такой уголок будет нелишним.

К тому же, здесь можно проявить свою фантазию и не зацикливаться только на тематике чая. Например, если любите кофе, оборудуйте всё под стилистику этого напитка.

5. Букеты и вазоны

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Цветы/ Фото pixabay.com

Яркий букет в вазе способен оживить даже самый мрачный интерьер. С таким же успехом привнесут нотку уюта и свежести в квартиру и вазоны.

Что касается вазонов, то для просторных комнат лучше выбирать крупные раскидистые растения. А вот кактусы и суккуленты лучше не ставить по одному – они симпатичнее смотрятся, когда рядом стоят несколько растений.

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