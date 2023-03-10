Что именно повышает давление: как не дать "тихому убийце" распоясаться

Все специалисты сходятся на том, что нужно очень и очень тщательно следить за скачками АД. Главред разобрался, что именно влияет на давление человека.

Тонометр, врач / коллаж фото УНИАН

В медицинских кругах повышенный показатель артериального давления давно называют не иначе, как "тихий убийца". Потому как по большей части они (если человек регулярно не использует тонометр) практически незаметны, а вреда организму они приносят много. Итак, детально ответим на вопрос - "Что влияет на давление человека".

Что может вызвать повышение давления

Итак, проблемы с высоким давлением (говоря медицинским языком – гипертония) случаются из-за сбоев в процессах его регуляции. К ним в первую очередь можно отнести и плохую работу почек, из-за чего в теле остается слишком много натрия. Далее ‒ в организме постепенно скапливается все больше и больше жидкости, а почки постепенно перестают реагировать на повышения давления при физических нагрузках или стрессах.

Кроме того, к нарушениям атмосферного давления может привести повышенная активность нервной системы. Изменения чувствительности АД могут быть обусловлены генетически либо факторами окружающей среды – стрессы, хроническая усталость либо боли. А при серьезном повышении активности центральной нервной системы в разы увеличивается нагрузка на систему сердечно-сосудистую.

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Далее ‒ Что именно повышает давление ‒ тут организму могут навредить нарушения кровообращения в тканях. Или, к примеру, отеки из-за проблем с обменом веществ. Пройдемся немного детальнее по ним:

Переизбыток насыщенных жирных кислот в меню, в частности холестерина;

Повышенное содержание соли в пище, например, соленья и полуфабрикатах;

Малоподвижный образ жизни и избыток массы тела;

Курение и алкоголь;

Напряжение, стресс, нервные срывы.

Как правильно мерять давление

Любому человеку в возрасте после 30, говорят эксперты, лучше всего более или менее часто измерять давление. Конечно, в идеале стоит воспользоваться механическим тонометром, но он довольно непрост в использовании. Потому-то, в принципе, подойдет и автоматический тонометр. Для правильного замера нужно сесть как можно удобнее (а перед этим отдохнуть от всякого рода бытовых дел где-то от 10 до 15 минут).

Еще по этому поводу нужно заметить, что во время собственно события, которое вызвало стресс, и через два-четыре часа после него, вероятнее всего, тонометр покажет повышенные показатели давления.

Однако, если человек не испытывает сильного дискомфорта, а цифры не превышают 140-150 единиц систолического ("верхнего") давления и 100 единиц диастолического ("нижнего") давления. Ну и, соответственно, такое состояние легко можно отнести к варианту нормы во время адаптации к стрессу.

В случае, если давление остается высокое шесть и более часов и наблюдаются такие симптомы: головная боль, головокружение, шум в ушах, нарушение зрения, тошнота, имеет смысл вызвать бригаду скорой помощи либо обратиться к семейному врачу. Также поводом для обращения к медику может служить сам факт того, что давление постоянно высокое ‒ на протяжении нескольких суток.

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