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Есть ли вариант "сбить" давление без лекарств - комментарий ученых / УНИАН

й клиники Mayo (США) утверждают, что существует относительно простой способ снизить артериальное давление крови без употребления лекарственных средств. Об этом сообщает Daily Express.

Исследователи утверждают, что низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения в значительной степени способствуют снижению высокого артериального давления и подходят для профилактики гипертонии. Специалисты также посоветовали регулярно выполнять такие тренировки на протяжении как минимум дюжины минут.

"Они направлены на сокращение определенной мышцы или группы мышц и выполняются в одном положении без движения", — объяснили медики.

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Специалисты также уточнили, что повышенное кровяное давление может протекать бессимптомно. При этом такое состояние смертельно опасно, поскольку у больного повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

К слову, до того известный невролог Анна Черепанова рассказывала ‒ люди привыкли считать, что головная боль возникает от высокого артериального давления. Однако в действительности это далеко не всегда так. По словам специалиста, боль в любой части тела является прежде всего стрессом для организма, из-за чего он и реагирует скачками давления.

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Напомним, ранее профессор Алексей Буеверов рассказал, сколько шоколада можно есть в день. По его словам, норма для среднестатистического человека - около 50 граммов темного шоколада, в котором не менее 50% какао.

Эксперты развенчали миф о том, что если есть темный шоколад, то он будет меньше вредить фигуре.