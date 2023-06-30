Что делать с плохим подарком: как избавиться от подарка, который не нравится

Главред расскажет, куда деть ненужные подарки без угрызений совести.

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как избавиться от подарка, который не нравится / коллаж: Главред, фото: pexels

Не все подарки, которые нам дарят - приносят радость и наслаждение. Некоторые из них, откровенно говоря, бывают ненужными. Мы расскажем, что делать с плохим подарком и почему ненужно чувствовать себя неудобно из-за этого.

Какие подарки приносят неудачу

Иногда люди дарят неудачные подарки, потому что не знают, что они могут принести неудачу. От таких подарков лучше избавиться и ни в коем случае не чувствовать себя из-за этого некомфортно. Среди таких оказались и часы, и зеркала, и жемчуг. Также иногда неудачу могут принести подаренные ножи.

Куда деть ненужные подарки

Бывает так, что подарки дарятся человеку в странных обстоятельствах и не от близких людей. Иногда, человек получивший такой подарок может ощущать от его наличия неприятные эмоции и ощущения. В таком случае никогда не стоит терпеть неприятные чувства и от подарка лучше избавиться.

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Если есть вариант отдать дарителю - можно так, однако всегда проще просто отправить в утиль.

Как избавиться от ненужных подарков - более щадящие способы

Когда вы получили в подарок то, что вам не подходит или не нравится, можно это кому-то отдать даром. Если вещь дорогая - стоит продать и купить себе другой подарок. Также неплохой вариант - обменять вещь с тем, кому она понравилась больше. чем вам. А если особо заморачиваться не хочется - всегда можно пожертвовать тем, кто нуждается - на благотворительность.

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